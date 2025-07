Heliport UKC Ljubljana znova odprt

Prileti in odleti s heliporta UKC Ljubljana so od ponedeljka do petka mogoči med 8. in 17. uro, v soboto pa med 8. in 15. uro. Ob nedeljah in praznikih heliport za zdaj ne obratuje, saj je njegovo varno delovanje mogoče zagotavljati le v času, ko je na žerjavu prisoten žerjavist, so pojasnili v UKC Ljubljana.

Kot so navedli, se zato z izvajalci gradbenih del intenzivno dogovarjajo, da bi se v prihodnje zagotovila stalna prisotnost žerjavista v celotnem času obratovanja heliporta, to je poleti med 6. in 22. uro, pozimi pa med 6.30 in 18.30.

Za prilete helikopterjev se zunaj obratovalnega časa heliporta uporablja sekundarna lokacija v vojašnici Moste. Ob tem pa preverjajo dodatne možnosti za še eno alternativno lokacijo, so danes še zapisali v UKC Ljubljana.

V zavodu so sicer prejšnji teden Agenciji RS za civilno letalstvo poslali še zadnja dokazila, ki so potrebna za izdajo obratovalnega dovoljenja heliporta. Izpeljati so namreč morali postopek vzpostavitve novega priletno-odletnega koridorja zaradi postavljenih žerjavov na gradbišču. Kot so napovedali prejšnji teden, bodo z varnostno proceduro žerjave med obratovanjem heliporta umikali in tako zagotovili varen pristanek vsem helikopterjem, letalskim in medicinskim posadkam.

Za varno delovanje heliporta ob gradbišču infekcijske klinike je na heliportu vzpostavljen nov priletno-odletni koridor, saj bodo v času gradnje na gradbiščih UKC Ljubljana v neposredni bližini heliporta štirje žerjavi. Pred tem je namreč študija pokazala, da bo eden od teh močno posegel v obstoječi vhodni priletno-odletni koridor, zato bi predstavljal oviro v letalskem prometu, so naknadno pojasnili v UKC.