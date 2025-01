Heliport UKC Ljubljana zaprt že od oktobra, pot do oskrbe daljša za 40 minut

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so pojasnili, da so med obdobnim certificiranjem protipožarnega sistema odkrili določene napake, ki jih je treba odpraviti. Ker je poseg večji in ker protipožarni sistem ne deluje pravilno, je heliport že 82. dan iz varnostnih razlogov zaprt.

Na vprašanje, do kdaj bo še zaprt, so odgovorili, da natančnega podatka žal nimajo. "Upamo seveda, da se bo odprl čim prej, vendar je to odvisno od večjega števila vpletenih," so poudarili.

Helikopterji trenutno pristajajo v vojašnici Edvarda Peperka v Mostah v Ljubljani. Vojašnica je od UKC Ljubljana oddaljena dobrih pet kilometrov. Reševalno vozilo na nujni vožnji od vojašnice do UKC v eno smer potrebuje med 12 in 15 minut, odvisno od prometa in vremenskih razmer. Približno 10 minut traja še, da bolnika preložijo iz helikopterja v reševalno vozilo. Skupno pa je bolnik oskrbe v ljubljanskem UKC deležen med 40 in 45 minut kasneje, kot bi je bil sicer, so pojasnili v UKC.