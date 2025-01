Heliport UKC Ljubljana znova odprt, napake odpravili

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, je okvara na hranilniku penila povzročila, da sistem za penilo ob testiranju ni deloval. Težavo je povzročilo tesnilo, zaradi česar je v hranilnik penila zatekala voda, kar je posledično privedlo do motenega delovanja, ki se je pokazalo ob testiranju sistema.

Po pojasnilu serviserja naj bi šlo za napako, ki jo redni servisi in proizvajalec ne predvidevajo in je zato ni bilo možno predhodno odpraviti, so pojasnili v UKC Ljubljana.