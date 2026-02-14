Naslovnica
Gospodarstvo

Henkel potrdil: 30 zaposlenim v Mariboru so ponudili preselitev v Barcelono

Maribor, 14. 02. 2026 12.37

Avtor:
U.Z. Ti.Š.
Henkel dogodek - 2

Ecolab ni edino podjetje, ki bo v Mariboru zmanjšalo obseg proizvodnje, zdaj je uradno, da se je za podobno potezo odločil tudi Henkel. Po odločitvi o vzpostavitvi centralnega načrtovalskega centra v Barceloni, sprejeti pred približno letom in pol, je bila približno 30 zaposlenim v Mariboru ponujena preselitev v Barcelono. Nekateri so to možnost izkoristili, drugi so našli nove zaposlitve, približno tretjina pa bo podjetje zapustila do konca februarja.

Pohlepne multinacionalke, kot jim pravi finančni minister, so očitno začele odhajati iz Slovenije. Kemično podjetje Ecolab po treh desetletjih zapira proizvodnjo v Mariboru, en oddelek seli tudi Henkel, so nam potrdili v podjetju. Skupaj bo v Mariboru brez dela ostalo skoraj sto ljudi. 

Odpuščal naj bi tudi Henkel: brez dela okoli 40 ljudi?

Kot je bilo napovedano že sredi leta 2024, je Henkel v okviru optimizacije globalne proizvodne in logistične mreže sprejel odločitev o centralizaciji vseh regionalnih dejavnosti načrtovanja za Henkel Consumer Brands na eni lokaciji ter tako vzpostavil prihodnosti prilagojeno organizacijo, ki omogoča hitrejše uvajanje novih standardnih procesov in uporabo naprednih tehnologij. V skladu s to odločitvijo in sprejetim transformacijskim načrtom se novi osrednji načrtovalski center zdaj nahaja v Barceloni, so nam sporočili iz podjetja.

"Pred tem je bil eden izmed Henklovih centrov za materialno planiranje na naši lokaciji v Mariboru in je zagotavljal storitve za mednarodne trge. Po odločitvi (sprejeti pred približno letom in pol) o vzpostavitvi centralnega načrtovalskega centra v Barceloni je bilo zaposlenim v Mariboru (približno 30 oseb) ponujeno preselitev v Barcelono; nekateri so to možnost izkoristili, drugi so našli nove zaposlitvene priložnosti zunaj podjetja Henkel, približno tretjina pa bo podjetje Henkel zapustila do konca februarja," so še navedli.

Na pristojnem ministrstvu in vladi bi morali goreti vsi alarmi, ob tem opozarjajo v Štajerski gospodarski zbornici. Direktorica Aleksandra Podgornik pravi, da bo treba financirati tudi vse ostale, kot so javna uprava, upokojenci.

Kot še pravijo, so vse dodatne obremenitve – poleg odhodov večjih družb v tujino – močno prizadele tudi že manjša, družinska podjetja. Samo v zadnjem mesecu jih je v Podravju vrata zaprlo deset.

henkel maribor selitev barcelona

yanay
14. 02. 2026 13.36
Tisti, ki nabijate, da je za vse kriva leva vlada, imate spomin zlate ribice! Kdo je zminiral Merkator, Kolinsko, Drogo, Delamaris, Litostroj..., da ne naštevam naprej? Imamo nesposobne in nerazsodne politike vseh barv, ki se zelo radi pasejo okoli državnega korita in ga z veseljem pomagajo prazniti, tisti, ki pa ugovarjajo, da je korito potrebno tudi napolniti, pa so utišani! Nesposobnost, nerazsodnost in slabo gospodarjenje "elitnih" politikov vse barv, ki nas zadolžujejo preko vseh razumnih meja in nas mečejo v naročje tujemu kapitalu, ki nas bo še dodatno ožel! Najlaže je nesposobnim najeti kredit, kot pa s zdravim razumom operirati z denarjem, ki je na razpolago v državnem proračunu.
St. Gallen
14. 02. 2026 13.28
se enkrat tako,.pa.bo se vec slovencev v Svici :-). Garantiram
Buča hokaido
14. 02. 2026 13.25
Firma je ameriška. Kaj ima vlada s tem?
tech
14. 02. 2026 13.31
Če ti prideš k nekomu na obisk in slabo ravna s tabo, boš ostal ali greš raje drugam?
Sirhakel7
14. 02. 2026 13.25
Jaz se spomnim, ko je pred leti ko je bila v Nemčiji kanclerka še Angela Merkel in je bila pred stečajem ena firma z cca 500 zaposlenimi. Takrat so v Nemški vladi takoj zagoreli vsi alarmi in so hipno ukrepali. Kljub temu, da so gospodarski motor Evrope jim je pač jasno, da je gospodarstvo temelj države in ga je treba zaščititi za vsako ceno. Pa pri nas ? Tukaj jih izgubi službo lahko 50.000 pa levaki niti trznejo ne !!! Finančni pazi finančni minister pa takle komentira še z izjavo, da ni problema, da pač pohlepne multinacionalke zapuščajo Slovenijo.... Mislim bolano, bolano, bolano..... Ne morem verjeti kakšen neandertalc moraš biti za dajanje takih izjav.....
Primož Rus
14. 02. 2026 13.24
Če bi se Robi ZAVZEL za Slo......POTEM BI BLO VSE GOSPODARSTVO slovensko in DOMA......TAKO JE PA država PRAKTIČNO PRODANA TUJCEM......SRAMOTNO IN NADVSE ŽALOSTNO pa je dejstvo,DA SE SPRAVLJA ta država tudi na ljudi,ki BI SI ŽELELI USPET V tej državi......Sprašujem se,ČEMU JE TKO VELIK VPIS NA neke šole,ki se ukvarjajo z robotiko.....SEVEDA TUJINA VABI.....
Vakalunga
14. 02. 2026 13.22
Sedaj ste SVOBODNI.....na sociali..tam ste Lukecovi in Golobovi GENERALI...Vsak dan vas bo več. tako, da na koncu boste tam vsi..Živela Božičnica in 20 % večji prispevki...zato a so na BORZI in sociali vas veseli..
Morgoth
14. 02. 2026 13.17
In seveda komentar spet na čakanju. Ga mora Lukec osebno odobrit? Ali veliki pernati vodja?🤡🤡🤡
Potouceni kramoh
14. 02. 2026 13.08
Ni vse samo v državni politiki.Zelo pomembno pri multinacionalki najti teren za simbolicen eno evro.In potem ko postavijo proizvodno halo še tam zaposliti čimveč občanov na minimalcu.In še nekaj odlično plačanega managerskega kadra ki slišijo na ime poslušni psi.Ti so zato da bičajo delavce in da delo ne stoji niti sekundo..
Antena
14. 02. 2026 13.07
Sej ste volili Svobodo, sedaj jo pa imate
Slovener
14. 02. 2026 13.05
Še en mandat leve vlade, pa bomo morali vsi Slovenci, ki živimo od svojega dela iti v tujino. Hvala Robert & Co !
Dragica Cegler
14. 02. 2026 13.04
Če bi meni ponudilu in,če bi bila mlajša,brez obveznosti,grem takoj.
Antena
14. 02. 2026 13.08
Če čebula nebi imela če , bi bila
Buča hokaido
14. 02. 2026 13.25
Koliko ljudi pa je brez obveznosti?
pepe2
14. 02. 2026 13.01
Rezultati slovenske davčne in ekonomske politike prihajajo izredno hitro. Po najnovejših podatkih imajo Poljaki zdaj uradno višjo povprečno neto plačo kot mi. Podatek o bruto plačah je iz Statističnih uradov obeh držav, preračun v neto plače lahko naredite sami z uporabo podatkov Tax Wage 2025 (OECD). Vse to so kar alarmantni podatki. Za Hrvaško pa posodobitve še pridejo, morda čez nekaj tednov ali mesecev. Pol leta nazaj je bila hrvaška povp. plača skoraj enaka slovenski. Vprašanje, če ta "skoraj" še drži v letu 2026. Realnost se bo spreminjala zelo hitro.
bibaleze
