Henkel potrdil: 30 zaposlenim v Mariboru so ponudili preselitev v Barcelono

Pohlepne multinacionalke, kot jim pravi finančni minister, so očitno začele odhajati iz Slovenije. Kemično podjetje Ecolab po treh desetletjih zapira proizvodnjo v Mariboru, en oddelek seli tudi Henkel, so nam potrdili v podjetju. Skupaj bo v Mariboru brez dela ostalo skoraj sto ljudi.

Kot je bilo napovedano že sredi leta 2024, je Henkel v okviru optimizacije globalne proizvodne in logistične mreže sprejel odločitev o centralizaciji vseh regionalnih dejavnosti načrtovanja za Henkel Consumer Brands na eni lokaciji ter tako vzpostavil prihodnosti prilagojeno organizacijo, ki omogoča hitrejše uvajanje novih standardnih procesov in uporabo naprednih tehnologij. V skladu s to odločitvijo in sprejetim transformacijskim načrtom se novi osrednji načrtovalski center zdaj nahaja v Barceloni, so nam sporočili iz podjetja.

"Pred tem je bil eden izmed Henklovih centrov za materialno planiranje na naši lokaciji v Mariboru in je zagotavljal storitve za mednarodne trge. Po odločitvi (sprejeti pred približno letom in pol) o vzpostavitvi centralnega načrtovalskega centra v Barceloni je bilo zaposlenim v Mariboru (približno 30 oseb) ponujeno preselitev v Barcelono; nekateri so to možnost izkoristili, drugi so našli nove zaposlitvene priložnosti zunaj podjetja Henkel, približno tretjina pa bo podjetje Henkel zapustila do konca februarja," so še navedli.

Na pristojnem ministrstvu in vladi bi morali goreti vsi alarmi, ob tem opozarjajo v Štajerski gospodarski zbornici. Direktorica Aleksandra Podgornik pravi, da bo treba financirati tudi vse ostale, kot so javna uprava, upokojenci.

Kot še pravijo, so vse dodatne obremenitve – poleg odhodov večjih družb v tujino – močno prizadele tudi že manjša, družinska podjetja. Samo v zadnjem mesecu jih je v Podravju vrata zaprlo deset.