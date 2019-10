Herbalife Nutrition je začela izvajati pobudo Prehrana za odpravo lakote in se zavezal, da bo prispeval 2 milijona ameriških dolarjev, s katerima bo pripomogel k odpravi lakote po svetu

V povezavi z začetkom izvajanja pobude je podjetje napovedalo tudi svoje partnerstvo z neprofitno organizacijo Feed the Children, ki se zavzema za odpravljanje otroške lakote po vsem svetu.Organizacija Feed the Children je september imenovala kot mesec premagovanja lakote, Herbalife Nutrition pa bo kot vodilni partner pobude Prehrana za odpravo lakote podpiral njene programe za odpravo lakote po vsem svetu.

»Pobuda Nutrition for Zero Hunger (Prehrana za odpravo lakote) obravnava ključna vprašanja pandemije, v sodelovanju z našimi partnerji, kot je organizacija Feed the Children, pa upamo, da bomo zgradili svet, v katerem bodo imeli vsi dostop do kakovostne hrane in prehrane,« je povedal Alan Hoffman, izvršni podpredsednik, pristojen za korporativne zadeve za ves svet.

Herbalife Nutrition, vodilno prehransko podjetje na svetu, je bilo ustanovljeno pred skoraj 40 leti, temelj pa sta bila pomen in vrednost dobre prehrane, pri čemer podjetje zagotavlja zanesljiv vir hranljive hrane strankam po vsem svetu, in to prek mreže neodvisnih Distributerjev.

»Organizacija Feed the Children je ponosna, da sodeluje s podjetjem Herbalife Nutrition, da skupaj obravnavata pomembno vprašanje otroške lakote,« je povedal Travis Arnold, predsednik in izvršni direktor organizacije Feed the Children. »Težave ni mogoče reševati samostojno. Vemo, da bomo s tem, ko bomo združili svoja prizadevanja, imeli večji vpliv na življenje družin, ki nas najbolj potrebujejo, po vsem svetu.«

Organizacija Feed the Children je namenjena podpori družin in skupnosti, saj jim zagotavlja pomoč v hrani in vire za doseganje stabilnega življenja tako v ZDA kot mednarodno, v desetih državah po svetu. Leta 2018. je organizacija Feed the Children razdelila hrano in potrebščine v vrednosti 88,6 milijona funtov, pri tem je sodelovala s partnerji iz skupnosti in pomagala 6,5 milijona ljudem po vsem svetu.

Poleg podpore strateškim partnerstvom je pobuda Prehrana za odpravo lakote skladna s ciljem 2 Združenih narodov za trajnostni razvoj, ki poziva k drznemu ukrepanju, da se bo lakota v vseh njenih oblikah odpravila do leta 2030., in rešitvam, da se doseže prehranska varnost in se izboljša prehrana po vsem svetu. S prispevkom v vrednosti 2 milijona ameriških dolarjev bo podjetje:

• sodelovalo z organizacijami, ki se ukvarjajo z lakoto, prehransko varnostjo in podhranjenostjo

• ranljivim ljudem zagotavljalo donacije v naravi, in sicer hranljive hrane in prehranskih izdelkov

• zagotavljalo sredstva za podporo izobraževanju o prehrani

• s celostnimi kampanjami vključilo skupnosti po vsem svetu in jih izobraževalo

Hoffman je še dodal: »Spoznali smo, kako zdrava prehrana vpliva na življenje ljudi, in predani smo temu, da pomagamo rešiti to izjemno perečo potrebo ranljivega prebivalstva po vsem svetu.«