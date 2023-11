Hrvaška ima novega junaka

Po srečnem razpletu so ostali poškodovani zgolj tiri in razdejani peron, ki je bil med torkovim incidentom prazen. Ranjenih ni bilo. "Ne vem, kako nevarno je bilo to. Devet let sem delal na železniški postaji kot kretničar z zelo dobrimi fanti, ki so mi pokazali stvari, kjer vsakodnevno delajo s premikajočimi se vagoni. Lahko bi rekli, da sem imel neke izkušnje z zaustavljanjem vlakov." Zakaj se je vlak iztiril, še preiskujejo.

Kaj pa čaka Lončarevića, ki je preprečil najhujši scenarij za 2.000-tonski tovorni vlak? "Radi bi pohvalili našega delavca, prometnika na železnicah, ki je s svojim pogumom, znanjem in izkušnjami ter hitrim odzivom preprečil večjo škodo. Uprava HŽ Infrastruktura ga bo denarno nagradila za to dejanje," pravi predstavnica Hrvaških železnic Željka Miša. To je naša stalna praksa in motivacija za nadaljnje predano delo, še pravijo na Hrvaških železnicah.