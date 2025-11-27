Heroji furajo v pižamah: 'Alkohol in promet ne gresta skupaj'

Z iniciativo Heroji furajo v pižamah predstavniki Zavoda Vozim skupaj s partnerji nagovarjajo mlade, naj ne vozijo pod vplivom alkohola, hkrati pa pozivajo starše, da poskrbijo za varen prevoz svojih otrok domov, četudi sredi noči in v pižami. Letošnji slogan oziroma poziv, s katerim nagovarjajo k odgovorni izbiri varnega prevoza in varni vožnji brez alkohola in drog za volanom, se glasi: Naj se zabava konča v tvoji postelji.
"Alkohol in promet ne gresta skupaj," je poudaril David Razboršek iz zavoda Vozim. Kot je dejal, v zavodu delajo veliko stvari, ki niso vidne na prvi pogled, so pa vidne v lokalnem okolju. Kampanjo Heroji furajo v pižamah so doslej izvajali v 31 občinah. Pri tem se osredotočajo na mlade, "da odpirajo dialog, kako se lahko zabavamo tudi drugače," predvsem pa na preventivne pristope, ob čemer je izpostavil delavnice za starše in za strokovno javnost ter intervencije na zabavah. Osredotočil se je tudi na mlade, ki so "tisti, ki dosegajo opazen napredek, saj beležimo pol manj nesreč pod vplivom alkohola v zadnjih desetih letih v tej ciljni skupini."
Z opozorilom na preventivne vidike in pomen kritičnega odnosa do alkohola v družbi ga je dopolnil Rok Zaletel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Možgani, je pojasnil, se razvijajo do 25. leta, zato mladi pogosteje sprejemajo odločitve, ki predstavljajo večje tveganje, saj jih še ne zmorejo objektivno oceniti.
"Zato je pomembno, da v tem času mlade poskušamo čim bolj nagovoriti, jih informirati," je opozoril. Pri tem imajo pomembno vlogo starši, je dodal. Naloga staršev je, da zavzemajo jasno stališče, da ne podpirajo pitja alkohola in da če pridejo po svojega otroka na zabavo, to še ne pomeni, da podpirajo pitje alkohola. "Pomeni pa, da poskrbijo za varnost," je izpostavil.
Ivan Kapun iz Generalne policijske uprave je osvetlil stanje v prometu. Kot je pojasnil, so policisti v prvih desetih mesecih letos obravnavali 17.000 prometnih nesreč. Udeleženci pod vplivom alkohola so jih povzročili 1246, v njih je umrlo 22 oseb. Najpogostejši povzročitelji so vozniki osebnih avtomobilov, kolesarji in osebe med 34. in 54. letom starosti. Deset odstotkov povzročiteljev nesreč je bilo starih med 18 in 24 let.
Po oceni Kapuna se trend izboljšuje, "ni pa še takšen, kot bi si vsi skupaj želeli," je izpostavil. Policisti namreč še vedno ugotavljajo preveč kršitev, ko gre za vožnjo pod vplivom alkohola. Tako so v prvih desetih mesecih leta obravnavali devet tisoč voženj pod vplivom alkohola in pridržali 500 ljudi. Po oceni Kapuna imamo na tem področju še veliko dela, ga pa veseli, da je pripravljenost tudi na preventivnem področju velika, ob čemer je izpostavil pomen preventivne akcije, kot je Heroji furajo v pižamah.
Vodja škodnega centra pri zavarovalnici Generali Miha Jarh je posledice neodgovorne vožnje predstavil skozi statistiko regresnih zahtevkov. Kot je navedel, so razlogi in podlage za regresne zahtevke različni, še vedno pa je najbolj pogost vzrok zanje alkohol, medtem ko predstavljajo droge manjši delež. Največ regresnih zahtevkov zaradi alkohola povzročijo vozniki, stari med 25 in 45 let. V zadnjih treh letih sicer opažajo počasen upad tovrstnih škod in upajo, da se bo ta trend nadaljeval.
