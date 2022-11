December je eden najbolj kritičnih mesecev zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Letos so pijani vozniki povzročili že več kot 1.400 nesreč, kar je več kot lani in predlani, 16 nesreč se je končalo s smrtjo. Da bi prišli varno domov, že šesto leto zapored opozarjajo v iniciativi "Heroji furajo v pižamah", ki predvsem starše in mladostnike poziva, naj poskrbijo za varen prevoz in s tem rešijo življenja.