Heroji: tudi 150-krat na krvodajalskem stolu

Darovati kri je verjetno ena od najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Slovenci imamo kar nekaj posameznikov, ki se tega dobro zavedajo. Da bi nekomu rešili življenje, so na laboratorijski stol sedli že več kot 100-krat. Med njimi so trije Štajerci, ki so se jim zahvalili v Centru za transfuzijsko medicino v UKC Maribor.

FOTO: Samo Turk

V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Na splošno velja, da vsak četrti Zemljan vsaj enkrat v življenju potrebuje kri.

Peter Potrč in Danilo Košič sta si vzela čas in danes že stotič nesebično nastavila roko medicinskemu osebju v Centru za transfuzijsko medicino (CTM) v UKC Maribor. Tako sta postala 181. in 182. darovalca v 'elitnem klubu 100-kratnikov'. Vsem posameznikom, ki kri darujejo 100-krat, pripravijo pogostitev in kratek program, da bi se jim zahvalili za vztrajnost in opozorili na pomen tega častivrednega dejanja."So nepredstavljivi člen trdne verige, ki povezuje zdrave z bolnimi. Brez njih si ne znamo zamisliti napredka medicine, kajti večina medicine je prežeta s potrebo po krvi. In brez zavedanja teh, ki prihajajo k nam dan za dnem, to ne bi bilo mogoče," je izpostavila predstojnica CTM v UKC Maribor Bojana Bizjak.

Zaradi Milana Tovornika, Petra Potrča in Danila Košiča je kri prejelo vsaj 1.050 bolnikov. FOTO: Samo Turk

In če se zdi nepredstavljivo darovati kri 100-krat, je tukaj 64-letni Milan Tovornik, ki je danes to naredil že 150-krat. Pridružila sta se mu sinova, ki družinsko tradicijo nadaljujeta.

Vsak krvodajalec v desetih minutah, kolikor časa traja odvzem krvi, pomaga ohraniti kar tri življenja. Darovano kri prejmejo bolniki, ki okrevajo po operaciji ali nesreči, oboleli pri zdravljenju in premagovanju težkih bolezni, ženske pri nosečnosti ali rojevanju.

Milan Tovornik se še dobro spominja, kako je bilo, ko se je 3. decembra leta 1974 prvič odločil, da bo s svojo krvjo pripomogel, da življenja drugih tečejo naprej. Na krvodajalsko akcijo ga je peljal zdaj že starejši pokojni brat. "Danes pa sta z mano sinova Tilen in David. David jo je daroval prvič in nadaljujeta našo zgodbo. To mi ogromno pomeni,"je poudaril Tovornik, ki sicer že vse življenje dela v humanitarnih organizacijah in bo, kot je zatrdil, s tem nadaljeval, dokler bo lahko.

Ob Milanu Tovorniku sta njegova sinova, ki bosta nadaljevala očetovo tradicijo darovanja krvi. FOTO: Samo Turk

Ob tem je izpostavil, da ne podpira tistih, ki kri v Avstriji darujejo za denar – za 25 evrov. "Odvzemna mesta sem videl tudi sam in imam občutek, da si kot molzna krava v zadružnih hlevih, ko prideš tja. Ni mi prav, da ljudje hodijo čez mejo," je izrazil svoje mnenje in dodal, da si želi, da bi čim več mladih vsaj enkrat na leto darovalo kri, saj potem ne bi bilo potrebe po stalnih darovalcih.

Junakom je drobno pozornost v zahvalo izkazalo osebje CTM v UKC Maribor. FOTO: Samo Turk