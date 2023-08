Heroji v helikopterjih: pilot je že 20 let, česa takšnega pa še ni doživel

Podpolkovnik Matej Hajdinjak je pilot helikopterja Slovenske vojske. V petek je prišel z dopusta, ko je na poti v službo opazil, da je nivo vode izjemno visok. "Neka gospa je slikala z mosta in zanimalo me je, kaj slika. Pogledal sem in videl, da je Sava v Črnučah skoraj pri mostu," se spominja in doda, da je tisti dan v službo prišel okoli 7. ure zjutraj, v trenutku so pripravili helikopter in nato so začeli prihajati klici.

Intervencija se je začela s kar dvema klicama naenkrat. V Škofji Loki so morali rešiti ujete ljudi iz hiše in v UKC Ljubljana prepeljati gospoda, ki ga je zasul zemeljski plaz v Poljanski dolini. Kot pripoveduje Hajdinjak, so bili prioriteta ljudje, katerih hiša je bila zalita, saj je ta v večji nevarnosti, da bi jo odplaknilo. Najprej so torej rešili ujete ljudi, nato pa so šli po gospoda, ki se je vmes že zbudil iz nezavesti.