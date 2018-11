Heroji v pižamah zadovoljni z odzivi: Alkohol moramo spraviti s ceste

Predstavniki partnerjev, ki sodelujejo v akciji 'Heroji furajo v pižamah', so izrazili zadovoljstvo nad odzivom na njihovo dejavnost na terenu. Doslej so projekt, katerega namen je zagotavljanje treznega prevoza mladim, intenzivno izvajali v sedmih občinah, v nadaljevanju pa želijo akcijo še razširiti, saj alkohol ne sodi na ceste.

Z iniciativo predstavniki Zavoda Vozim skupaj s partnerji nagovarjajo mlade, naj ne vozijo pod vplivom alkohola, hkrati pa pozivajo starše, da poskrbijo za varen prevoz svojih otrok domov, četudi sredi noči in v pižami. Zgled jim dajejo invalidi, ponesrečeni v prometnih nesrečah, ki mlade varno in brezplačno vozijo z zabav domov v krajih izven večjih mest.

David Razboršek iz Zavoda Vozim je na današnji novinarski konferenci poudaril, da največjo dodano vrednost iniciative vidi v sodelovanju različnih institucij, ki je pripomoglo h kakovostnemu delu z mladimi. "Alkohol moramo spraviti s ceste, ker tja ne sodi," je poudaril.

V agenciji Luna so po besedah Tineta Lugariča k oblikovanju projekta pristopili ob zavedanju, da mladim ne smejo "soliti pameti" in da med mladimi veljajo druga prepričanja. Zato je tudi ime iniciative slengovsko obarvan. Prav tako pa so želeli nagovoriti starše, ki naj zagotovijo varen prevoz. "Prišlo je do nekega sistema medgeneracijskega povezovanja," je pojasnil.

V akciji so želeli izpostaviti pomen odločitve za trezno vožnjo, ki naj se zgodi še pred odhodom na zabavo. Zelo pomembno pa je tudi izobraževanje v šolah, je dodal Lugarič. V okviru projekta so za lokalna okolja pripravili paket za lažjo implementacijo vseh ukrepov in orodij, ki jih v ta namen uporablja iniciativa.

Mladim se prevečkrat 'soli pamet'

Ivan Kapun iz sektorja prometne policije je priznal, da so policisti mnogokrat solili pamet mladim, res pa je tudi, da so bili v svojih prizadevanjih bolj ali manj sami. Zato je toliko bolj zadovoljen, da se pobudam pridružuje vse več organizacij, da mlade naslavljajo tudi njihovi vrstniki in tisti, ki niso uniformirani.