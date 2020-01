Herojska psička Šaka pogrešanega Roka obvarovala tudi pred zvermi

Policisti preiskave dogodka še niso končali, saj s poškodovanim planincem, ki so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski univerzitetni klinični center, še niso uspeli opraviti razgovora. Kaže pa, da je šlo za nesrečo in da je padel oziroma zdrsnil pri sestopu z Blegoša.

Kot razmišljajo reševalci, je psička Šaka svojega gospodarja morda obvarovala tudi pred napadom zveri, ki se nahajajo na tem območju, in tako pripomogla k temu, da je poškodovani preživel noč. Njegova druga psička Missy se je medtem vrnila k avtomobilu, kjer so jo reševalci prav tako nepoškodovano našli že v torek. Kot sklepajo reševalci, je ravnanju psičk botroval njun karakter oziroma pasemske značilnosti.

S Policijske uprave (PU) Kranj so včeraj sporočili, da so 39-letnega Roka Puclja , ki se je bližnjim nazadnje javil pred sestopom z Blegoša, našli živega . Ob njem je bila tudi junaška psička Šaka , ki je pri tem, da so močno podhlajenega planinca pravočasno rešili, odigrala veliko vlogo. Reševalci so namreč v daljavi najprej opazili njene premike – iskalno akcijo, ki se je začela že v torek zvečer in se nadaljevala v sredo, je namreč oteževala slaba vidljivost zaradi megle, pogrešani pa je bil oblečen v siva oblačila. Lokacijo, kjer so pogrešanega našli, bi v vsakem primeru preiskali, vendar pozneje. Ker pa je bil ponesrečenec že precej podhlajen, je zanj štela vsaka ura ali celo minuta.

V večjem obsegu je iskalna akcija, v kateri je sodelovalo več kot 30 gorskih reševalcev, vodnikov reševalnih psov in policistov, stekla v sredo zjutraj. Iskanje je potekalo na zelo zahtevnem, velikem, strmem in pomrznjenem terenu, ki ga je na višini nad 1400 metrov močno oviralo tudi zelo slabo vreme, in sicer gosta megla ter močan veter.

Na težkem terenu je skoraj vsak iskalec prehodil do deset kilometrov. Pregledali so markirane poti, bližnjice in brezpotja. Pogrešanega so s pomočjo psičke našli nekaj po 13. uri na povsem drugem koncu, v Javorjevi dolini tik nad vasjo Volaka.