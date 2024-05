HEYDUDE je v Sloveniji!

OGLAS

HEYDUDE FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Znamko HEYDUDE sta leta 2008 v Toskani v Italiji ustanovila Alessandro Rosano in Dario Kaute, ki sta si zadala, da ustvarita čevlje, ki brez težav združujejo udobje, stil in vsestranskost. Prvi čevlji so na trg prišli leta 2009, leta 2010 pa je nastal ikoničen model Wally'. HEYDUDE v ZDA velja za eno bolj priljubljenih znamk udobne in dostopne obutve, med najstniki na lestvici priljubljenosti zasedajo celo zelo visoko sedmo mesto. Povprečno ima posameznik v Združenih državah štiri pare obutve te znamke, kar je dvakrat več od konkurence. V Evropi je kultna obutev že prisotna na dveh trgih, in sicer v Italiji in Španiji, po novem pa so čevlji HEYDUDE na voljo tudi v Sloveniji.

Lahki, udobni in elegantni čevlji Filozofija znamke HEYDUDE so lahki, udobni in vsestranski čevlji, ki jih enostavno kombiniraš s celotno garderobo. Posamezniku omogočajo, da se najlažje prepusti trenutku, v katerem je in najde trenutke čistega udobja in veselja, ki jih deli z ljudmi, s katerimi se počuti najbolj udobno. Po navdušenju nad prvima dvema ikoničnima modeloma Wendy' in Wally' je znamka razširila preizkušeno udobje in lahkotnost na številne nove stilske modele čevljev - od super, škornjev in sandalov do kolekcije za otroke.

Širok izbor barv in materialov Letošnja spomladanska kolekcija HEYDUDE ponuja širok izbor barv in materialov, uporabili so lahkotni jersey, mrežasto tkanino, ki je zelo zračna, najdemo tudi platnene modele, različne potiske in vezenje. Nekateri ženski modeli imajo platformo, v kolekciji pa so tudi superge. Vsem je skupno to, da so izjemno lahki in udobni ter imajo prilagodljive in elastične vezalke. Tudi v prihajajočih kolekcijah bo HEYDUDE temeljil na dveh glavnih ikonah Wally' in Wendy' s poudarkom na lahkotnosti in udobju. Posebnost prihajajoče jesenske kolekcije bodo škornji z vodoodbojnimi materiali, konec letošnjega leta pa načrtujejo tudi sodelovanje s Coca-Colo. Za pomladno-poletno kolekcijo 2025 načrtujejo širšo kolekcijo za vse kategorije in še več novih barv, printov, materialov in sodelovanj.

