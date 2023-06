Bo izstopu Jordanove iz SDS sledil tudi Logar?

Romana Jordan je iz največje opozicijske stranke izstopila kmalu po ustanovitvi Platforme sodelovanja, je prvi poročal časnik Delo. Po telefonu nam je potrdila, da se njene vrednote razlikujejo od tistih, ki jih goji stranka SDS. "SDS je dinamična stranka in se je razvijala, kar je nekaj normalnega za stranko, moje vrednote pa so ostale enake, ostale so skoraj take, kot so bile leta 1994. 30 let je že od takrat, ko sem se včlanila v stranko, takrat je bila to še socialno demokratska stranka Slovenije."

Svoj prosti čas bo zdaj, kot pravi, namenila Platformi Anžeta Logarja, kjer zaseda položaj podpredsednice. Logarju že skoraj eno leto sledi na vsakem koraku, pa mu bo svetovala naj gre po njeni poti in zapusti SDS? Jordanova odgovarja: "So odločitve, ki so osebne in članstvo v stranki je po mojem mnenju ena od takih odločitev, sicer pa se z gospodom Logarjem večkrat slišiva in se kaj pogovoriva."

Medtem se SDS po porazih v super volilnem letu še naprej krepi in nadaljuje svojo taktiko priključevanja neparlamentarnih in lokalnih strank. Po združitvi s stranko Franca Kanglerja je zdaj podpisan še sporazum z listo Bojana Šrota, ki ima približno 1000 članov. Janez Janša predvideva sodelovanje med obema strankama, tako na lokalnem nivoju kot tudi na nacionalnem nivoju, ko gre za priprave na evropske in državnozborske volitve.