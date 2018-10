Plaz skoraj povsem zasul hidroelektrarno in žago, evakuirali 50 ljudi

Vaščani vasi Belca, v kateri je plaz preusmeril tok deroče reke, ki je grozila, da s seboj odnese in zasuje tudi del vasi, so še vedno zaskrbljeni. Evakuirali so 50 ljudi. Področje bo preletel helikopter z geologom in hidrologom, ki bosta ocenila, ali vasi grozi še kakšen podor.

Kot je pojasnil poveljnik kranjskogorske civilne zaščite Blaž Lavtižar, so v ponedeljek zvečer opazili, da narašča potok Belca. Tako so bili aktivirani prostovoljni gasilci okoliških društev, zaradi obsega intervencije pa je bil sklican tudi štab civilne zaščite."Ko smo prišli na kraj, smo videli, da vodotok narašča zaradi podora materiala, ki je nakopičen v potoku," je povedal.

Popolnoma je uničena tudi žaga Belca, kjer so prav tako popolnoma zasuti vsti stroji. Kot pravi župan Janez Hrovat je škoda milijonska. FOTO: POP TV

Zato so že zvečer aktivirati zasebnike, ki so jim s svojimi stroji pomagali navoziti skale za varovalni nasip. Ker se je vodostaj višal, pa so sprožili tudi evakuacijo več kot 30 stanovalcev najbolj ogroženih hiš, ki so noč preživeli v mojstranški osnovni šoli, kjer so jim zagotovili ležišča in hrano. Ko je vodostaj začel upadati, je na terenu ostala gasilska straža, ki je opazovala, da tok blata ne bi presegel nasipa. Danes je že stekla sanacija brežine, v sredo pa bo prišla dodatna mehanizacija za čiščenje struge, da se bo potok znova vrnil vanjo. V sredo bodo s helikopterjem opravili tudi pregled struge in preverili, da ni kje višje prišlo do še kakšnega plazišča oziroma zastoja materiala, je pojasnil Lavtižar.

Evakuirani prebivalci so se danes že vrnili v svoje domove, saj so se padavine čez dan umirile, in upajo, da bodo lahko noč preživeli doma. Vendar pa strah še ostaja. FOTO: POP TV

Kranjskogorski župan Janez Hrovat je poudaril, da je največja nevarnost zagotovo prežeči plaz, ki lahko še vedno zajezi potok in ogrozi naselje. Spomnil je, da je gozdna cesta že od februarja, ko se je sprožil plaz, zaprta in da so pravkar v delu projekti za novo cesto. Z novim podorom pa se situacija ponovno spreminja. Evakuirani prebivalci so se danes že vrnili v svoje domove, saj so se padavine čez dan umirile, in upajo, da bodo lahko noč preživeli doma. Vendar pa strah še ostaja. Hrovat zato zagotavlja, da bodo takoj, ko bo to mogoče, potok in območje sanirali ter naredili načrte za varnostne ukrepe. Popolnoma zasuti hidroelektrarna, zgodilo se je v manj kot pol ure Prebivalci so še vedno pretreseni zaradi burnega vremenskega dogajanja. Kot pravi lastnik hidroelektrarne, kjer sta s peskom do stropa popolnoma zasuti obe poslopji, vključno s strojnico, turbino in generatorji, so se zmeraj bali visoke vode, a tako hudo ni bilo še nikoli.

Nasip je vodo vsaj zaenkrat spet preusmeril v njeno strugo, a kot opozarjajo vaščani, teren tu grozi že vsaj desetletje. FOTO: POP TV

Kot opisuje, se je vse zgodilo zgolj v pol ure ali še prej: "Ko sem prišel in videl, da voda narašča sem naročil, da moramo takoj umakniti viličarja in traktor. Uspelo nam je odmakniti viličar, za traktor pa nam je zmanjkalo časa. Lahko smo le še izklopili glavno stikalo in se rešili." Popolnoma je uničena tudi žaga Belca, kjer so prav tako popolnoma zasuti vsti stroji. Kot pravi župan Janez Hrovatje škoda milijonska. Z nasipom so rešili naselje V vasi se je torej vse začelo s plazom, ki je preusmeril tok deroče reke, ki je grozila, da s seboj odnese in zasuje tudi del vasi. Župan se zato zahvaljuje gradbenikom, gasilcem in civilni zaščiti, ki so z nasipom rešili naselje. Nasip je vodo vsaj zaenkrat spet preusmeril v njeno strugo, a kot opozarjajo vaščani, teren tu grozi že vsaj desetletje. Vaščani opozarjajo, da je to območje plaz zasul že trikrat in da bi ga morali že zdavnaj sanirati.

Kot pravi lastnik hidroelektrarne, kjer sta s peskom do stropa popolnoma zasuti obe poslopji, vključno s strojnico, turbino in generatorji, so se zmeraj bali visoke vode, a tako hudo ni bilo še nikoli. FOTO: POP TV