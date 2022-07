Hidroelektrarna Solkan zaradi nizkega vodostaja Soče začasno ustavljena

Trenutno je povprečni pretok reke Soče v Solkanu tako nizek, da ne omogoča varnega obratovanja turbin, pojasnjujejo na Soških elektrarnah. Ekološko sprejemljiv pretok zagotavljajo s prelivanjem vode čez zapornici na jezu in znaša toliko, kolikor je naravni dotok Soče.

Do srede so nekoliko višji pretok od naravnega zagotavljali s praznjenjem akumulacij. Akumulacije na reki Soči pa so dosegle spodnje, kritične ravni, ki dodatnega praznjenja akumulacij ne omogočajo več, so še navedli v družbi.

Zaradi suše so v nekaterih rekah na severnem Primorskem, ki se zlijejo v Sočo, prepovedali tudi ribolov.