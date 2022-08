Hidroelektrarna Solkan znova obratuje

Glede nivojev vode v akumulacijskem jezeru pa iz Soških elektrarnah sporočajo, da so ti v dopustnih mejah in da se dnevno prilagajajo razpoložljivemu dotoku reke Soče.

Kot so v Soških elektrarnah pojasnili že pred dnevi, je škoda zaradi zaustavljenega obratovanja hidroelektrarne vezana na izpad proizvodnje. V okviru skupine Holding Slovenske elektrarne, pod okrilje katere sodijo Soške elektrarne Nova Gorica, so tega nadomeščali s prerazporejanjem proizvodnje znotraj skupine in z nakupi manjkajoče električne energije na borzi. Danes so v družbi dodali, da so v prvem polletju letošnjega leti dosegli 55 odstotkov načrtovane proizvodnje za to obdobje.