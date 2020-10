Higienski ukrepi ob prihodu iz trgovine

Živilske trgovine ostajajo odprte, stroka pa opozarja, da tudi pri nakupovanju ostajamo previdni in v obzir vzamemo, da hrane ne bo zmanjkalo, saj smo marca letos, kljub opozarjanju, da je hrane dovolj, že bili priče mrzličnemu nakupovanju, ko so trgovinske police bile v nekaj urah izropane. MKGP sedaj ponovno svari, da kopičenje hrane ni potrebno. Na to je že ob svetovnem dnevu hrane opozarjal tudi NIJZ, saj je prehrano vedno treba načrtovati vnaprej, pri čemer je pomembno, da načrtujemo le toliko hrane, kot je dejansko potrebujemo oz. je nameravamo porabiti in da, kljub razmeram, naj bo nakup hrane in surovin preudaren in ne paničen.