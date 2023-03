Higienski vložki: ali so narejeni iz naravnih materialov?

Zagotavljajo namreč zanesljivo zaščito, da se ženske, kljub tistim dnem lahko gibljejo svobodno. Omogočajo, da se tudi v tem posebnem času ženske lahko vedejo normalno. Naši higienski vložki so narejeni iz naravnih materialov, so pristni, neizumetničeni, nepokvarjeni, neponarejeni in preprosto naravni. Izdelani so iz organskega bombaža, kar pomeni, da je proizveden in ima certifikat za ekološke kmetijske standarde. Ta certifikat zagotavlja, da se pri pridobivanju teh higienskih vložkov skrbi za naravo. Ohranja se namreč čista zemlja, ekosistem in voda. Ekološko gojenje bombaža ne dovoljuje, da se uporabljajo strupene kemikalije ali pa GSO (kar pomeni gensko spremenjeni organizmi). Pri pridelavi se tradicija združi z inovacijami in znanostjo, tako pa se doseže korist skupnemu okolju. Na tak način se spodbuja boljša kvaliteta življenja vseh, ki so v ta proces vključeni. Bombaž, ki je pridobljen na tak način ima daljša, močnejša, bolj odporna in bolj kakovostna vlakna. To so lastnosti, ki se potem prenesejo na izdelke narejene iz njega.

Naravni bombažni vložki so mehkejši, nežnejši do kože in imajo kemično neoporečno sestavo. Prav tako je pomembno omeniti, da ne vsebujejo alergenov. Naravni bombažni vložki so zračni, udobni in odlično vpijajo vlago. Hkrati je njihova pomembna lastnost, da omogočajo kroženje zraka. Preprečujejo iritacije, ustrezajo fiziološki vrednosti pH kože ter omilijo simptome vnetij in alergij. Z uporabo teh izdelkov in naravnih materialov poskrbimo za varovanje okolja sočasno s tem pa tudi dobro poskrbimo za svoje zdravje. Pomembno je tudi, da so tej naravni bombažni vložki narejeni iz naravnih materialov – ti pa se v celoti razgradijo. 100 % organski bombaž sestavljajo vrhnjo plast in jedro, z uporabo tovrstnega bombaža podpirate gojenje bombaževca in pomagate zmanjšati število posekanih dreves. Posekana drevesa se pri intimnih izdelkih pogosto uporabljajo, da se pridobiva celuloze, ki je sestavina mnogih izdelkov za intimno nego. Jedro je Tosama razvila in s patentom zaščitila. Edinstvena oblika jedra ima dve lastnosti, ki sta pomembni za ženske uporabnice. Zagotavlja do 50 % višjo vpojnost ter sistem razporeditvenih kanalov. Ta omogoča hiter prehod menstrualne tekočine. Ovojna folija in zaporna plasti sta sestavljeni iz MaterBi koruznega škroba. Vse pa stoji skupaj zaradi lepila, izdelanega na osnovi ogljikovodikove smole. Tej izdelki so izdelani v skrbi za varnost ter udobje ženske, ob izdelavi pa smo mislili tudi na naravo, izdelki so namreč zelo prijazni do okolja.

Kdaj so uporabni dnevni vložki?

Dnevni vložki se uporabljajo v dneh, ko menstruacija ni močna in ko potrebujemo šibko zaščito. Sestavlja jih namreč posebna mehka bombažna površina, ta poskrbi za vsakdanjo svežino in prepreči stik kože s plastiko. Uporabni so po potrebi v štirih posebnih trenutkih, ob sicer vsakdanjih situacijah, ki so: ko pričakujemo menstruacijo, ko imamo beli tok, ko je menstruacija šibka in ko potrebujemo dodatno zaščito, če uporabljamo higienske tampone. Lahko jih uporabimo tudi za zaščito perila, posebno so uporabni za dekleta in ženske, ki se borijo z občutljivo kožo. So namreč mehki in tanki, narejeni iz 100 % bombaža in kot taki omogočajo dihanje kože. Gre za hipoalergen izdelek, primeren tudi za najbolj občutljivo kožo. Predstavljajo najboljšo preventivo, če želimo preprečiti ginekološke težave, kot je iritacija sluznice. Hkrati so odlična izbira za vse, ki se zavedajo pomembnosti naravnih materialov. Njihove prednosti so, da so v celoti izdelani iz certificiranega organskega bombaža, da ne spreminjajo naravnega pH intimnega področja. So tudi brez dišav, barvil in niso beljeni s klorom. Pomembno je omeniti tudi, da preprečujejo nastanek neprijetnih vonjav in so mehki, zračni, nežni do kože ter biorazgradljvi.

V katerih situacijah lahko uporabimo ščitnike perila?

Ščitniki perila so namenjeni za vsakodnevno uporabo kot preventivna nega pa tudi zaščiti perila ob šibki menstruaciji, ob belem toku ali pa sočasno z uporabo higienskih tamponov. Izdelani so inovativno in kot taki so izjemno tanki. Sestavljeni so iz 100 % certificiranega čistega organskega bombaža. Ta nudi nežnost, mehkobo, zračnost, vpojnost in kompatibilnost s pH – jem kože, kar jih dela prijazne koži. To dokazujejo tudi dermatološki testi. Ščitniki perila omogočajo dihanje kože, preprečujejo iritacije, omilijo simptome vnetij alergij in neprijetne srbečice ter jih pomagajo preprečevati, kar je tudi dokazano. Izdelki ne vsebujejo klora, parfumov in super vpojnih kemičnih praškov, zato so primerni tudi za vsakodnevno uporabo pri najobčutljivejših ženskah. Bombažni dnevni ščitniki perila so posamično pakirani v biorazgradljive in kompostirne folije in zato zelo prijazni okolju. Primerni so za ženske, ki so dovzetne za ginekološke težave, pa tudi za dinamične in aktivne ženske. Posebno so primerne, za tiste ženske, ki se zavedajo pomembnosti higienskih in vedenjskih navad in tako posegajo po najboljšem za svoje zdravje.