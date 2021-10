Hilda Budja, lastnica starodobnega avtomobila Ford Taunus

Mariborčanka Hilda Budja ima posebno ljubezen, ki jo neguje že vrsto let. Je namreč ponosna lastnica starodobnega avtomobila Ford Taunus, ki šteje že več kot pol stoletja. S svojim jeklenim konjičkom skoraj 78-letna gospa redno vozi tudi na relijih starodobnih vozil in je dolgoletna članica Veteran kluba Maribor. In kot je razložila naši novinarki Jani Ujčič, mora biti za vožnjo s takim lepotcem primerna tudi oprava: obleka, klobuk in bele kvačkane rokavičke.