Hilda Tovšak ni več v zaporu. Doma je že dva tedna

Ob današnji novici, ki je močno odmevala, je nastalo nekaj zmede, saj je njen zagovornik sprva za Radio Slovenija dejal, da je Tovšakova ta trenutek še na Igu, zapustila naj bi ga do konca meseca, torej še v tem tednu. To se sicer ni ujemalo z našimi neuradnimi informacijami, da je Tovšakova zapor zapustila že pred dvema tednoma, zato smo njenega zagovornika zaprosili za dodatna pojasnila. Izkazalo se je, da je Tovšakova sicer že na prostosti, a da bo uradni začetek njenega pogojnega odpusta šele v petek, 28. septembra.

Hilda Tovšak je že zapustila zapor. Njen zagovornik Dušan Tanko je za 24UR pojasnil, da se njegovi stranki 28. septembra uradno začne pogojni odpust, da pa je Tovšakova že pred dvema tednoma zapustila zapor, saj gre za milejši režim. To pomeni, da se Tovšakova v zapor na Igu ne vrača več. Pojasnil je, za pogojni izpust najprej niso zaprosili, ko je Tovšakova prestala polovico zaporne kazni, pa so zanj zaprosili. Tovšakova je od skupne zaporne kazni osmih let, v zaporu preživela skoraj pet let in pol.

Hilda Tovšak je bila obsojena na enotno kazen osmih let zapora, zaradi dajanja daril pri gradnji letališkega stolpa na letališču Brnik (zadeva Čista lopata), zaradi goljufije z evropskimi sredstvi v zadevi Rimske terme in Betnava, zaradi dajanja nedovoljenih daril pri iskanju delavcev za Termoelekrarno Šoštanj in zaradi oškodovanja Vegradovih upnikov.

V zapor na Ig je odšla pomladi leta 2013, tam pa je pred odpustom že nekaj časa bivala v odprtem režimu z izhodi na prostost ob koncih tedna.

V zaporu naj bi bila Tovšakova tudi vestna knjižničarka.

Iz zapora na Igu so potrdili, da so pri Tovšakovi podali pozitivno mnenje za pogojni izpust: "Potrdimo lahko, da je Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri imenovani obsojenki podal pozitivno mnenje za pogojni odpust."

Dodali so, da se obsojenec na prestajanju zaporne kazni lahko pogojno odpusti, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

"Kazenski zakonik določa, da se sme pogojno odpustiti obsojenca, ki je prestal polovico kazni zapora, s pogojem, da do poteka časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega dejanja. O pogojnem odpustu odloča komisija, ki jo imenuje minister za pravosodje izmed vrhovnih ali višjih sodnikov, vrhovnih ali višjih državnih tožilcev in delavcev ministrstva, pristojnega za pravosodje," so še zapisali.

Tovšakova ima na sodišču še nekaj odprtih zadev.