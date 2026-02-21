Naslovnica
Slovenija

Kisik za celjenje ran in športne dosežke

Celje , 21. 02. 2026

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Hiperbarična komora

Zdravljenje diabetičnih razjed, potapljaške bolezni ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom. To je le nekaj zdravstvenih stanj, ki jih lahko dokazano hitreje in učinkoviteje zdravijo s hiperbarično terapijo. Gre za medicinski postopek, pri katerem pacient v posebni tlačni komori diha 100-odstotni kisik. Večina terapij, na katere stavi tudi vse več vrhunskih športnikov, je v Sloveniji sicer še vedno samoplačniških, zavarovalnica jih na leto pokrije le okoli 7.000. Najnovejšo in največjo hiperbarično komoro pri nas so z dovoljenjem ministrstva pred kratkim odprli v Celju.

jablan
21. 02. 2026 08.24
Dobra zadeva
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
