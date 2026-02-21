Kisik za celjenje ran in športne dosežke

Zdravljenje diabetičnih razjed, potapljaške bolezni ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom. To je le nekaj zdravstvenih stanj, ki jih lahko dokazano hitreje in učinkoviteje zdravijo s hiperbarično terapijo. Gre za medicinski postopek, pri katerem pacient v posebni tlačni komori diha 100-odstotni kisik. Večina terapij, na katere stavi tudi vse več vrhunskih športnikov, je v Sloveniji sicer še vedno samoplačniških, zavarovalnica jih na leto pokrije le okoli 7.000. Najnovejšo in največjo hiperbarično komoro pri nas so z dovoljenjem ministrstva pred kratkim odprli v Celju.