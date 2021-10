Hiperholesterolemija: tisti, ki za bolezen ne vedo, v povprečju živijo 16 let manj

Družinska hiperholesterolemija prizadene eno osebo na 300 prebivalcev, a diagnozo ima v Evropi postavljeno manj kot 10 odstotkov bolnikov, glede na ocenjeno pogostost bolezni. Pri otrocih je ta odstotek za pol nižji, pomembno je, da se to življenjsko ogrožajočo dedno presnovno motnjo čim prej prepozna, saj imajo nezdravljeni bolniki več kot desetkrat večje tveganje za srčno-žilne bolezni. Pri polovici nezdravljenih moških do 50. leta in ženskah do 60. leta se razvijejo bolezni srca in ožilja. Presejalni testi se pri nas opravljajo že v porodnišnici.

icon-expand Slovenija je pri zgodnjem odkrivanju družinske hiperholesterolemije vodilna država v EU in drugod po svetu. FOTO: Dreamstime

Za hiperholesterolemijo je značilna močno povišana koncentracija holesterola, če se stanja ne zdravi, lahko to privede do bolezni srca in ožilja, kot je srčni infarkt. Slovenija je pri zgodnjem odkrivanju družinske hiperholesterolemije vodilna država v EU in drugod po svetu. S serijo testov prisotnost prirojenih bolezni zadnja leta iščejo že pri novorojenčkih v prvih dneh po rojstvu.

Bolezen prizadene enega od 300 bolnikov, a za diagnozo v Evropi ve le 10 odstotkov bolnikov. Pri otrocih je ta odstotek še nižji, in sicer manj kot pet odstoten. Pravočasna postavitev diagnoze in zdravljenje zelo enostavno prepreči srčno-žilne bolezni. Nezdravljeni bolniki imajo več kot desetkrat večje tveganje za srčno-žilne bolezni kot zdravljeni. Tisti, ki za svojo bolezen ne vedo ali niso zdravljeni, izgubijo v povprečju 16 let življenja. Ob zdravljenju pa je v večini primerov življenjska doba bolnika primerljiva kot pri osebah brez te motnje.

icon-expand Družinska hiperholesterolemija prizadene eno osebo na 300 prebivalcev, a diagnozo ima v Evropi postavljeno manj kot 10 odstotkov bolnikov. FOTO: Thinkstock