Hipnotizirani ste 24 ur na dan! Kako lahko to izkoristite sebi v prid?

Hipnotično stanje oz. stanje, ko ste v transu, doživljate vsak dan, večkrat na dan. Ste kdaj gledali kakšen film tako poglobljeno, da ste pozabili na čas? Se vam je kdaj zgodilo, da ste se peljali z avtomobilom in zgrešili izvoz, ker ste bili zatopljeni v svoje misli? Ste kdaj poklicali otroka, ki je bil zatopljen v računalniško igrico in vas ni slišal? V vseh teh primerih gre za trans, podobno kot pri hipnozi, kjer stanje transa vzpostavimo namerno.

Kaj želite spremeniti v svojem življenju?

Če bi radi spremenili kakšno navado ali razvado, če bi radi spremenili vedenje, ki vam ne prinaša želenih rezultatov, ali prepričanje, ki vas omejuje (na primer o denarju), je hipnoza oz. samohipnoza najučinkovitejše orodje. Z njim lahko bistveno povečate tudi karizmatičnost in komunikativnost. Če želite izboljšati svoje vodstvene sposobnosti, motivacijo, samozavest, karizmo, vam lahko hipnoza pri tem zelo pomaga. Zelo vplivni ljudje v zgodovini, kot so bili npr. Adolf Hitler, Steve Jobs in Nelson Mandela, so bili odlični govorniki in so uporabljali hipnozo pri svoji komunikaciji (čeprav morda temu niso tako rekli). Žal je niso vsi uporabljali v dobro ljudi. Ko se boste hipnoze oz. samohipnoze naučili, je pomembno, da jo uporabljajte etično in s pravim namenon. To sicer velja za vsako znanje in kompetenco, ki jo pridobite.

7 pomembnih resnic o hipnozi:

1. Hipnoza ni spanje.

2. Čisto vsaka oseba je hipnotizabilna, tudi vi.

3. S hipnozo se lahko 10-krat ali celo večkrat hitreje učite.

4. Najboljši vodje, prodajalci, učitelji, predavatelji so odlični v hipnozi.

5. S hipnozo najhitreje spreminjate navade, prepričanja, vedenje.

6. Hipnotizirani ste vsak dan, 24 ur na dan.

7. Vsak se lahko nauči hipnoze, tudi vi.

Uspešni ljudje redno uporabljajo hipnozo

Micheal Jordan je vključil hipnozo v svoje treninge in pripravo na tekme. Barack Obama je s hipnozo nehal kaditi. Angelina Jolie je pri porodu dvojčkov uporabila hipnozo. Številni učitelji se danes poslužujejo hipnoze, da si učenci hitreje in lažje zapomnijo snov. V medicini se uporablja med operacijami, da ni potrebna anestezija, uporablja se pri porodih za lajšanje porodnih bolečin itd. Albert Einstein je bil znan po tem, da je veliko uporabljal hipnozo; do teorije relativnosti je prišel med enim od svojih trans stanj. Nikola Tesla je s pomočjo samohipnoze videl svoje izume v mislih in jih potem prenesel v resničnost. Sara Isakovič je s pomočjo samohipnoze osvojila olimpijsko medaljo.

Tudi vi se lahko naučite hipnoze

Ko boste hipnozo spoznali v praksi, se boste zavedeli, da ste jo uporabljali že tudi doslej, morda ne tako strukturirano in načrtno ali pa ste se hipnotizirali celo tako, da vam je to bolj škodilo kot koristilo. Hipnoze, ki vam bo pomagala hitreje dosegati cilje in rezultate, ki si jih želite, se lahko nauči vsak. Preverite, kako vam lahko koristi v vašem življenju.

Vabljeni na brezplačen webinar 7 skrivnosti hipnoze in samohipnoze

Brezplačen webinar bo v ponedeljek, 25. 1. 2021 ob 16.30 in v torek, 26. 1. 2021 ob 10. uri. Sami izberite termin, ki vam najbolj ustreza. Spoznajte hipnozo v živo iz svojega naslonjača. Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko tukaj.

O predavatelju:

Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Predava vsebine s področja nevrolingvističnega programiranja (NLP), hipnoze, coachinga in podjetništva. Če želite spremeniti svoje življenje na bolje, spremeniti slabe navade v koristne in narediti preboj v svojem življenju, vabljeni v njegovo družbo na delavnicah NLP Praktik, NLP Mojster Praktik, NLP, Life & Business Coach, Praktik hipnoze in Mojster hipnoze. Dr. Aleksander Šinigoj je predaval že v 22 državah na štirih celinah. Je tudi avtor knjižne uspešnice Moč nezavednega uma, Hipnoza I. Na njegov brezplačen webinar se lahko prijavite na tej povezavi.

