HipTerminal, medij za novo dobo

Niste edini. Leta 2010 so v Nielsen Media Research, podjetju, ki v več kot 100 državah izvaja raziskave potrošniških trendov, preverjali, kako na navade uporabnikov vpliva digitalno označevanje na prodajnih mestih , t.i. “digital signage”. Ugotovili so, da je uporaba digitalnih zaslonov tik pred točko nakupa štirim od petih blagovnih znamk prinesla kar do 33-odstotno povečanje neposredno povezane prodaje. Še več: digitalno oglaševanje na točki nakupa je znatno pripomoglo tudi k priklicu blagovne znamke, ki si jo je zdaj zapomnilo med 14 (spontan priklic) in 31 odstotkov (olajšan priklic) vprašanih. Vse zgolj zaradi nekaj trenutkov njihove pozornosti.

Obojestranski HipTerminal zasloni so postavljeni na Petrolovih točilnih agregatih na desetih strateško izbranih lokacijah v Ljubljani , kjer 62 oglasnimi površinami dnevno nagovarjajo med 1.000 in 2.600 ljudi ter jih spodbujajo k nakupu medtem, ko točijo gorivo. Ker točenje goriva v povprečju traja med 90 in 120 sekund, to pomeni najmanj minuto in pol osredotočenosti na predvajan reklamni blok!

To sedaj, s sporočilom, ki ga ni moč spregledati, še nadgrajuje interaktivni HipTerminal , inovativen in dinamičen medij, ki je prva tovrstna rešitev v regiji.

V Petrolu z oglaševanjem na več kot 300 prodajnih mestih vsak dan dosegamo več kot 200.000 mimo hitečih ljudi. Roto panoji, LCD zasloni, Billboard plakati, Radio Petrol, Wi-Fi točke, promocije s hostesami, izpostavitve vozil in druge oglaševalske rešitve se ob pomembnejših prometnih poteh in drugih strateških lokacijah po celi Sloveniji povezujejo v mrežo oglaševanja Petrol Media, ki uporabnikom piše celovito prodajno zgodbo.

Vsi vemo, da se naš vsakdanji življenjski ritem pospešeno spreminja, z njim pa tudi oglaševanje. V kroničnem pomanjkanju časa in želji čim bolje izkoristiti vsak prosti trenutek tako glavna stična točka v življenju uporabnikov postajajo hitre trgovine v urbanih središčih in bencinski servisi, ki sedaj poleg goriva ponujajo še možnost priročnega nakupa.

Izjemna uporabniška izkušnja za novo generacijo storitev

A HipTerminal je več kot zgolj učinkovit medij za predvajanje oglasnih videoposnetkov.

Eden izmed ključev uspeha digitalnega označevanja je namreč tudi večkanalni pristop, ki za uporabnika predstavlja most med spletno in fizično nakupovalno izkušnjo. HipTerminal zato z dvosmerno komunikacijo pohitri proces obiska bencinskega servisa in odpira nove možnosti dialoga s strankami, tudi ko te zapustijo bencinski servis. “Gre za, poleg mobilnih aplikacij Moj Petrol in Na poti, najsodobnejši način na katerega lahko uporabniki dostopajo do Petrolovih storitev,” je na HipTerminal ponosen Peter Curk, direktor trženja na Petrolu.

HipTerminal obiskovalcem bencinskih servisov tako omogoča, da:

• med točenjem goriva v košarico dodajo izbor izdelkov, ki jih nato prevzamejo na blagajni;

• se na terminalu identificirajo s svojo Petrol klub kartico, ter tako preverijo stanje z nakupi zbranih Zlatih točk in ugodnosti, ki so jim v Petrol klubu na voljo; in

• nam v odziv na prikazan oglas prek terminala zaupajo svoj elektronski naslov, na katerega jim nato posredujemo povratno sporočilo z dodatnimi informacijami o prikazanem reklamnem sporočilu. To oglaševalcem ponuja možnost učinkovite navzkrižne promocije dodatnih izdelkov, storitev ali promocij ter preprostega grajenja lastne baze kontaktov.

Rezultat je izjemna uporabniška izkušnja, ki z novo generacijo storitev še obogati obisk Petrolovih prodajnih mest in ga dviguje na višjo raven.

“Novi multifunkcijski terminali so odraz tega, kar je za nas najpomembnejše,” razloži Miha Valentinčič, direktor Inovativnih poslovnih modelov na Petrolu. “Izboljšanje uporabniške izkušnje, da že med točenjem goriva nakupuješ svoje najljubše izdelke in s tem privarčuješ čas, je bilo naše glavno vodilo pri oblikovanju HipTerminala. Odlična izkušnja kupca na Petrolovem prodajnem mestu je za nas zmeraj na prvem mestu, tudi s pomočjo digitalnih rešitev,” še doda.

In kaj bo prinesla prihodnost? Skupaj z nakupnimi navadami in željami, ki nam jih bodo zaupali uporabniki, se bo nenehno razvijal in izpopolnjeval tudi HipTerminal in tako poskrbel, da bo vsak naslednji obisk Petrola še boljši.