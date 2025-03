Direktor Workforcea: Filipinci so krivi sami, niso navajeni gospodarjenja s slovensko hišo

Je naše razkritje katastrofalnih bivanjskih pogojev 11 filipinskih delavcev le vrh ledene gore izkoriščanja tujih delavcev? Pridobili smo posnetke pogovorov, ki dokazujejo, da so zaposleni v agenciji Workforce filipinske delavce v objektu obiskali ne enkrat, temveč celo večkrat, čeprav so še včeraj zatrjevali, da hiše niso preverjali in da so o katastrofalnem stanju izvedeli šele iz medijev. In njihov odgovor danes? "Za stanje so si Filipinci krivi sami: prihajajo iz toplih krajev in niso navajeni gospodarjenja s slovensko hišo."

OGLAS

So za vse skupaj dlje časa vedeli tudi v podjetju Arriva? Po tem, ko so zaposleni za filipinske sodelavce samoiniciativno začeli zbirati prostovoljne prispevke, so v podjetju neavtorizirano zbiranje prispevkov z internim aktom prepovedali. Od odpadajoče fasade, plesni po stenah, majavega stopnišča, 2.200 evrov mesečne najemnine, mraza. Takšno je ta hip stanje v tej stanovanjski hiši v Kranju, kjer ob eni tuš kabini in eni straniščni školjki skupaj živi kar enajst filipinskih delavcev. In to so, kot bomo razkrili, očitno dalj časa vedeli tudi v kadrovski agenciji Workforce, čeprav so ti še včeraj pisno zatrjevali, "da o katastrofalnem stanju niso vedeli popolnoma nič, da so za vse izvedeli šele iz medijev in da stanja hiše prej nikoli niso preverjali."

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



Hiša, v kateri bivajo filipinski delavci icon-picture-layer-2 1 / 3

Takole je skupini Filipincev denimo napisal nekdo iz agencije: "Boste imeli v naslednjih nekaj dneh kaj časa? Moji kolegi bi vas radi obiskali v vaši nastanitvi v Kranju. Bi šlo ta teden, zjutraj enkrat?" Takole pa so o odnosu zaposlenega, ki jih je obiskoval, njegovemu sodelavcu potožili Filipinci. Po našem mnenju je eden od zaposlenih v podjetju Workforce – ime hranimo v uredništvu – rasist. Če ga kdo od nas kaj vpraša, vedno kriči na nas in pravi, da ni ne naš oče ne mati in da mu je vseeno. Da je to Slovenija, ne vaša država, ne vaša kultura, pripovedujejo. 'Prihajajo iz toplih krajev. Niso navajeni upravljati s slovensko hišo' "Filipinci so imeli veliko zahtev in na vse smo pristali, zagotovili smo jim dodatno gretje, popravili smo jim električno napeljavo ..." Tako pa v prvem odzivu pred kamero danes predstavnik kadrovske agencije in bivši novomeški podžupan Boštjan Grobler. Torej ste bili v tem objektu večkrat? "Dostavili smo jim radiatorje, tako ..." Torej ste bili, ne? "Tako, tako. Bili smo." Zakaj so potem včeraj napisali, da "stanja hiše v tem času nismo preverjali"? Kot odgovarja: "Mi nismo hodili po njihovih sobah ... "Kako pa ste jim dostavili radiatorje? "Mi smo jih v spodnje nadstropje, kjer jim mi predamo, dostavili, kjer se je tudi kolega pogovarjal z njimi, se prav kolega, ki je skrbel za te ljudi." Kot še pravijo v agenciji, so hišo v novembru izdatno prenovili, kot pravi, so si Filipinci za stanje, v katerem živijo, krivi sami. Kot pravi Grobler: "To so gospodje, ki prihajajo iz toplih krajev. Navajeni so toplega in niso navajeni upravljati s hišo, kakor se upravlja v naših krajih. Uporabili so vsa grelna telesa in so seveda greli prostor na 23–25 stopinj, niso pa upoštevali navodil, da morajo prostor zračiti." V Arrivi delavci zbirali za filipinske sodelavce v stiski, Arriva to prepovedala

Zbiranje prispevkov za delavce FOTO: 24 UR icon-expand