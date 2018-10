V hiši, kjer smrt ni tabu

Paliativna oskrba je v zadnjih dneh našega življenja ključna. Pred svetovnim dnem paliativne oskrbe smo obiskali hišo Hospic. To je hiša, v kateri smrt ni tabu, je hiša prijaznih in srčnih ljudi, ki poskušajo dnevom, ki so še ostali, dodati življenje in poskrbeti, da si tudi na zadnji dan obravnavan kot človek.