Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Hiša, kjer slovo ni le konec, ampak tudi čas za ljubezen

Ljubljana, 24. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Barbara Bašić
Hiša Ljubhospica

Smrt je v Sloveniji in marsikje drugje še vedno tabu, tudi o poslavljanju od umirajočega svojca težko govorimo. V Hiši Ljubhospica pomagajo in podpirajo ne samo bolnika, ampak tudi njegove najbližje v težkih trenutkih odhajanja. To je edina takšna hiša v Sloveniji, ki omogoča ljudem in njihovim svojcem, da se lahko dostojanstveno poslovijo.

Zgodba družine Zale Hodnik se je s Hišo Ljubhospica začela letos julija, ko je hiša pod Golovcem za dvajset dni postala očetov zadnji dom.

"Zapustiti svoj dom je zelo težko, a takoj smo tukaj začutili, da nismo sami. Zelo nas je pomiril občutek, da je po nekaj dneh tukaj varen in se nam zahvaljuje, da tako lepo skrbijo zanj," se spominja Zala.

Hodniki hiše, ki jih večina povezuje s smrtjo in morbidnostjo, so za njihovo družino postali prostor, kjer se življenje ne ustavi, temveč dobi nove dimenzije.

"Nekaj najlepšega je bilo, da so vsakih nekaj minut prišle in vprašale: 'A kaj rabite? A boste en kompotek, a boste juhico z rezanci?' To mu je zelo veliko pomenilo, da so znale gospe lepo poskrbeti zanj," pravi Zala.

Februarja je Hiša Ljubhospica praznovala deseti rojstni dan. V teh letih je v njej našlo prostor, oskrbo in bližino 2115 ljudi. V 12 enoposteljnih sobah ljudje in njihovi bližnji najdejo mir in nov smisel v stvareh, ki jih težko sprejemamo.

"Kadar pokličejo svojci v stiski, ker imajo hude predsodke pred hospicem, druge možnosti namestitve pa nimajo, jih povabimo na ogled hiše, preden svojo ljubljeno osebo pripeljejo k nam. Ko vstopijo, vidijo in začutijo, kaj smo in kdo smo, vsi njihovi strahovi odpadejo," pojasnjuje Urša Končan, socialna delavka v Hiši Ljubhospica.

Pravilna nega ter podpora človeku in njegovi družini v zadnjih trenutkih življenja sta bistvo paliativne oskrbe, kamor sodi tudi naša edina stacionarna hiša Ljubhospica.

"Mesto stacionarnega hospica ima lahko v neki družbi zelo pomembno vlogo. Ne samo kot mesto, kamor lahko bolnik gre v zadnjem obdobju življenja in kjer se dostojanstveno zagotavljajo njegove potrebe v zadnjih dneh oziroma tednih življenja, ampak gre tudi za razvoj kulture in odnosa do tega," poudarja dr. Maja Ebert Moltara, vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu.

Po hodnikih hiše velikokrat odmeva glasba, saj imajo različne koncerte. Nasmehe rišejo tudi klovni Rdeči noski. Imajo pa še dva posebna terapevta – hišna mucka Žareta in Dareta.

Ko v Hiši Ljubhospica zagori sveča, se je eno življenje izteklo. Takrat ostanejo spomini in ljubezen. Prav to ljubezen ob izgubi očeta je v glasbo prelila tudi Zala, ki je operna pevka. Ko se je njen oče poslavil, je pela njemu v spomin.

"Bila sem počaščena, da sem lahko zapela za celo hišo. On je ležal in mi je bilo zelo težko, a zaprla sem oči in mu namenila zadnji koncert," sklene.

Smrt je tema, o kateri neradi govorimo, čeprav je del življenja, ki se mu nihče ne more izogniti. Hiša Ljubhospica pa nas uči, da slovo ni hip, temveč proces, v katerem so čas, bližina in ljubezen morda najdragocenejše, kar lahko podarimo drug drugemu.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Hiša Ljubhospica paliativna oskrba slovo smrt
Bibaleze.si 'Ni enostavno zapustiti doma in vsega, kar te veže nanj'
24ur.com Ker se je pokvarila peč v krematoriju, pokojnike pošiljajo v Slovenijo
24ur.com Po tragediji v Celju: pomembno je ohranjati človeški stik
24ur.com Filmske zgodbe preživetja domačinov na Savinjskem
Vizita.si 'Ob prihajajoči smrti podporo potrebujejo tudi svojci umirajočega'
Vizita.si 'Ne smrti, ljudje se bojijo bolečine pred njo'
Dominvrt.si Raziskava pokazala, v kakšnih domovih živimo Slovenci
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022