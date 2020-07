Hiša Krivonogovih se še vedno pogreza, selijo se v novo začasno bivališče

Pred dobrim tednom so družino Krivonog zjutraj zbudili glasni zvoki. Praktično pred vrati njihovega doma se je udrla zemlja in zazijala je globoka, velika luknja.Družina je morala nemudoma pobrati le najnujše osebne stvari in se izseliti. Bivanje v hiši namreč ni bilo več varno. Občina je uredila selitev v penzion v Laškem, kar pa je bila zasilna rešitev, saj oče, hči in stric – tri različne generacije – težko živijo v isti, majhni sobi s štirimi posteljami, brez kuhinje in vsega. "V penzionu so sicer lepo skrbeli za nas, nam kuhali, vendar dolgo se ni dalo tako živeti. Tudi spati nisem mogla, saj moška smrčita, zato sem si vzmetnico nesla kar na hodnik," je povedala hči Karmen Krivonog.