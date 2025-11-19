Svetli način
Slovenija

Zakaj med ujmo v Brdih ni bilo obveščanja s sistemom SI-Alarm?

Goriška Brda, 19. 11. 2025 19.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
70

Bi bile posledice ujme manj obsežne, če bi bili prebivalci bolje in sproti obveščeni o deževju? Po katastrofi so ključne informacije dobivali prek javnih občil ali celo od ust do ust, medtem ko javni sistem obveščanja in alarmiranja SI-Alarm, ki državo stane pet milijonov, ni deloval.

Martin Erzetič iz posestva Čarga je bil v torek eden redkih prebivalcev Kožbanskega kota, ki se je s svojim džipom lahko prebil do sveta. Opisal nam je, kako je bilo v noči z nedelje na ponedeljek: "Zunaj je bilo slišati grozno bučanje potoka, dež je zalival, ob tem se je slišalo tudi grozno pokanje lesa, ki se je ob tem plazu lomilo."

Ob neobičajnih zvokih narave je začel sam preverjati, kaj se dogaja. "Kar naenkrat se mi je zazdelo, da je nekaj hudega. Na vrhu plazu je hiša, v kateri ni bilo videti nobenih luči. Nobenega znaka ni bilo, da bi bil kdo buden," je nadaljeval.

Preden bi hiša s sosednjega hriba skupaj s stanovalci zgrmela v dolino, je bila njegova glavna skrb, da na to opozori sosede. "Sosede v vasi sem začel obveščati, da bi prišli do hiše in jih obvestili. Do njih so prišli šele gasilci, in sicer dve uri kasneje," je povedal Erzetič.

Hiša je k sreči obstala, Brici pa so se začeli spraševati, kaj bi bilo, če bi bilo.

Preberi še V Kanalu ob Soči in v Bohinju več plazov, briški vinarji državo pozvali na pomoč

Zagato bi lahko težavo učinkovito rešil sistem SMS-obveščanja Si-Alarm, ki je po zagotovilih ministra za obrambo kljub blamaži ob septemberskem testiranju, pripravljen na delovanje. "Če bi ga bilo treba uporabiti, je na voljo tudi že danes popoldan, a sem zadovoljen, da je sonce in da potrebe po tem ni," je takrat dejal obrambni minister Borut Sajovic.

Vprašanja, zakaj SMS-alarma ni bilo in kolikokrat je bil poleg razvpitega testiranja sploh že uporabljen, smo danes poslali na upravo za zaščito in reševanje, a odgovorov nismo prejeli.

Preberi še Kako smo čakali alarm, ki ni zazvonil

V Brdih so se pojavile tudi kritike na račun vremenske napovedi oziroma opozoril pred samo ujmo. "Deževje je bilo napovedano, ob tem pa tudi 200 milimetrov ni tako ekstremna številka. Je pa treba vzeti v zakup, da so ti tereni zelo izpostavljeni in da so bili tudi doslej obremenjeni," je za Radio Robin na kritike odgovoril poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Da megalomanskih plazov ne bi mogla preprečiti nobena opozorila, napoved ali sporočilo, je jasno tudi Bricem. "Vemo, narava je hudomušna in naredi svoje, ampak alarmiranje bi vsekakor prišlo prav, bi bilo dobrodošlo," je dejal Erzetič. Sploh če vemo, da sistem ni zastonj. Država naj bi zanj do sedaj zapravila že 15 tisočakov, rezerviranih pa ima še več kot štiri milijone evrov, brez davka.

goriška brda alarmiranje ujma obveščanje deževje plaz
KOMENTARJI (70)

jedupančpil
19. 11. 2025 21.24
butale
ODGOVORI
0 0
Roso
19. 11. 2025 21.24
Ker je SI alarm narejen za provizije in ne obveščanje
ODGOVORI
0 0
mackon08
19. 11. 2025 21.23
Minifa prečitaj kakšen nesmisel si napisal, še sam ne razumeš kaj si hotel napisati.
ODGOVORI
0 0
Tine990
19. 11. 2025 21.23
+1
Ker sistem sms obvescanja ne dwluje kljub temu da je robert gaber golob svojim prijateljem za storitve placal 1.6mil eur!!!
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
19. 11. 2025 21.22
Napovedano obilno deževje z 200 mm padavin, ljudje pa čakajo na sms.
ODGOVORI
0 0
Minifa
19. 11. 2025 21.19
+1
Golobar ji nimajo časa trenutno zapravljajo novih 300 milijonov evrov ker 31 milijard Jenov starih tri tedne je že izpuhtelo. Denar tako puhti kot bencin na svetlem..PUF pa ga ni več..verjetno bodo pred BOŽIČEM šli še na KITAJSKO FEHTAT..
ODGOVORI
1 0
Minifa
19. 11. 2025 21.20
+1
Ker povsod so že fehtarili samo MAUCETUNGOVIH obveznic še nimajo..
ODGOVORI
1 0
a res1
19. 11. 2025 21.07
+3
"Če bi ga bilo treba uporabiti, je na voljo tudi že danes popoldan, a sem zadovoljen, da je sonce in da potrebe po tem ni," je takrat dejal obrambni minister Borut Sajovic." ---Če to ni zrelo za odstop potem pa res nevemo....
ODGOVORI
4 1
Peni Stojanović
19. 11. 2025 21.01
-1
sj tud glede kolicin padavin ni blo neke panike vnaprej napovedane
ODGOVORI
0 1
Brus1234
19. 11. 2025 20.58
+12
Vas zanima zakaj ni bilo obveščanja? Zato ker (še) ne deluje. Zdaj veste.
ODGOVORI
12 0
deny-p
19. 11. 2025 20.56
+6
Joj, eni res ne razumere. Seveda SI - ALARM ne bi preprečil dežja in plazov..... V oči bode, da se zopet nekaj plačuje in zadeva ne deluje, čeprav Sajovec govori svoje zgodbe...... Dajte malo razmišljat
ODGOVORI
8 2
NeXadileC
19. 11. 2025 20.52
+2
Sistem bi lahko deloval. Takoj, ko so prvi prizadeti spoznali resnost neurja, najkasneje takrat, bi lahko nekdo, ali zaupnik obvestil, 112 o tem, ali pa bi oni odreagirali na klice, in bi oni lahko sprožili SI alarm za to področje. Tudi, ob takem vremenu, bi bekdo mieal spremljati razvoj situacije. Samo kaj če je SI alarm tukaj za parado in samopepelenje na voljo.
ODGOVORI
2 0
Minifa
19. 11. 2025 20.52
+6
Ko so šaltali Golobov čeronalnik.. in malo poizkušali izvedet kaj o katastrofi je prišlo, katastrofa je bila, ki so izvolili GOLOBA..
ODGOVORI
7 1
?eso
19. 11. 2025 20.50
-1
Srečku Šestanu vse spoštovanje za vse, kar dela in kar je že naredil. Pripadnik naroda herojev, bi rekel. Vendar pa ta izjava "200 mm pa tudi ni takšna reč" meni nerazumljiva. Če pa po velikih vremenskih ujmah govorijo o "rekordnih" 100 mm, 150 mm. Se mu je zareklo ?
ODGOVORI
2 3
St. Gallen
19. 11. 2025 20.49
+4
Blamaza za blamazo
ODGOVORI
4 0
Brus1234
19. 11. 2025 21.05
Glavno da bo pri vas predlog iniciative da mladina in reveži dobite brezplačne teste za spolno prenosljive bolezni, to pa je Švica.
ODGOVORI
0 0
oježeš
19. 11. 2025 20.44
-2
Menda eni že pred naravnimi nesrečami veste kaj se bo dogajalo, pa nimate toliko moči, da bi to najavili. Raje čakate, da potem lahko kritizirate. Če se pa napove kar kažejo vremenske karte in potem ni nič hujšega, ste pa spet v prvi vrsti s kritikami.
ODGOVORI
3 5
Big dick
19. 11. 2025 20.47
+4
Ko vžgemo super računalnik, napovemo, kdaj bo stari babi šla na vodo.
ODGOVORI
5 1
Magic-G-spot
19. 11. 2025 20.49
+6
Eni pa so nabavli dva resevalna helikopterja po 3 kratni ceni in se danes nimajo resitev kako priti do ljudi :)
ODGOVORI
7 1
mertseger
19. 11. 2025 20.42
-4
Ha,ha ja to bi pa rad videl sms, spoštovani vaščani kurje vasi, opozarjamo vas da bo v naslednji urah zemeljski plaz med hišnima številkama 7 in 8a Prosimo da se umaknete na varno.
ODGOVORI
3 7
JOSEPH HAYDN
19. 11. 2025 20.41
+4
Sedaj pa bo kaj sonċni kralj obljubil, da bodo zrihtali uničenj. Potem pa ne bo nič, bodo pa dobili možnost evtanazij, ker bo to uničenje ostalo kot stalna bolezen
ODGOVORI
6 2
Big dick
19. 11. 2025 20.39
+0
Za vsako kapljo alarmi po radiu, po portalih, tako, da ljudje opozoril ne jemljejo več resno, ker so preinformirani. Sicer naši vremenoslovci znajo napovedat tornado na lep sončen dan.
ODGOVORI
2 2
Vselepo
19. 11. 2025 20.38
+8
Aja kje pa je kaj Golobov vrhunski računalnik, kateri bo urejal vreme, aja golob ga doma preizkusa, prvi smo po obremenjenosti plač v Evropi, padec BDP, na 0,8%, vrhunsko ni kaj, Hrvaška z 3%, res vlada dela, da čimprej Slovenija propade, volilci SVOBODE in KUL, prešite na polno.........
ODGOVORI
9 1
Podlesničar
19. 11. 2025 20.52
-5
Če ne veš, predvidoma 2027.
ODGOVORI
0 5
Brus1234
19. 11. 2025 21.08
-1
Vemo kakšni so bili uspehi prejšnje vlade. Teh dveh vlad ne bomo pač več volili, ker lažejo in kradejo.
ODGOVORI
0 1
Tami69
19. 11. 2025 21.08
Arčon to si ti?Ali si obični podlesničar?
ODGOVORI
0 0
apage
19. 11. 2025 20.38
+13
Se pravi 460.000 eurov mesečno gre za nekaj, kar praktično ne obstaja. Noro, a se Slovenci res zavedamo kaj vse plačujemo, medtem ko nam desni in levi kradejo iz žepa? Za sistem obveščanja, ki ne obvesti nikogar, damo vsak mesec 460.000 €. Za sistem, ki bi najbrž par dijakov za zaključno nalogo naredili zastonj. Katastrofa ja pa kakšna smo mi država, banana, vsi za svoje žepe. Banda pokvarjena, politiki, levi in desni, kako lahko zvečer zaspite? Ni mi jasno, jaz ne bi mogel.š
ODGOVORI
13 0
Podlesničar
19. 11. 2025 20.53
-4
Ne drži. 5M je rezerviranih sredstev... porabljeno do zdaj 15.000.
ODGOVORI
1 5
apage
19. 11. 2025 21.21
V članku piše, da nas sistem obveščanja košta 5 milijonov. Iz tega sem predvideval, da je to letno, se pravi toliko mesečno, če deliš. Sicer pa, če izhajam iz tvojega komentarja, čemu rezerviranih 5M sredstev?? A po tvojem ne bi mogli tu zveneti vsi alarmi? 5M sredstev za sistem obveščanja? HaloO!? PAZI!!?, ki še pri testiranju NI deloval IN še vedno NE deluje. Kako težko mora biti vzpostaviti sistem z operaterji po Sloveniji, da takrat, ko je potrebno dobiš obvestilo na telefon, da se približuje naravna ujma? Ko dobim posodobitev telefona, mi to telefon javi, pa uporabnikov na milijone, ki dobijo to obvestilo o posodobitvi, pa ni potrebno doplačati. Ko se približaš meji tudi avtomatsko dobiš sms o konzularni zadevi. Ne tu je pa potrebno 5M pa še to ne dela.. ma daj nehi
ODGOVORI
0 0
