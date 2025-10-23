Slovenija
Hiša strahov v Gerlincih, pri projektu sodeluje skoraj polovica vasi
Anja Gutman iz Gerlincev je navdušila s svojo inovativno idejo hiše strahov v kateri se prepletata domišljija in pogum. Projekt, ki presega zgolj zabavo, spodbuja pogum in soočanje s strahovi, zaživlja s skoraj polovico prebivalcev vasi, ki s svojo domišljijo strašijo obiskovalce. Z zbranimi sredstvi bodo prenovili kuhijno v gasilskem domu.
