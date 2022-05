Hiša za otroke tudi uradno odprla svoja vrata

Na Zaloški 59 v Ljubljani so tudi uradno odprli prostore novoustanovljenega javnega zavoda Hiša za otroke, kjer bodo prvi dve leti obravnavali samo žrtve spolnih zlorab, stare do 18 let, pozneje pa tudi žrtve fizičnih zlorab in mladostnike, ki so storilci kaznivih dejanj. Gre za islandski primer dobre prakse, ki ga je prevzelo že 23 evropskih držav, in se nanaša na otrokom prijazno in varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev kaznivih dejanj na usklajen in učinkovit način.

Pet let od začetka ideje je projekt Hiša za otroke naposled le zaživel tudi pri nas. Deloval bo po modelu Barnahus, vodilnem evropskem modelu za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab, katerega glavni namen je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju.

Začetek delovanja zavoda so s prerezom traku simbolično obeležili predsednik Slovenije Borut Pahor, veleposlanica Norveške Trine Skymoen, minister za pravosodje Marjan Dikaučič in direktorica Hiše za otroke Simona Mikec. Dogodek pomeni simbolično obeležitev pričetka delovanja Javnega zavoda Hiša za otroke v okviru istoimenskega projekta, h kateremu so pomembno prispevali številni slovenski in tuji strokovnjaki in inštitucije, vključno z Norveškim finančnim mehanizmom, so sporočili z Ministrstva za pravosodje.

icon-expand Odprtje Hiše za otroke FOTO: Urad predsednika RS

Namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič je v uvodnem nagovoru ob otvoritvi povedal, da morajo zdaj pristojna sodišča začeti izdajati odločbe, naj se zaslišanje otroka, žrtve ali priče kaznivega dejanja izvede z uporabo instituta Barnahus. V Hiši za otroke bodo v ločenem prostoru potekala zaslišanja otrok. Tako imenovane forenzične intervjuje, za katere se je pred kratkim usposobilo tudi deset delavcev Policije, bodo posneli, tako da otroku ne bo treba na več zaslišanj pri različnih strokovnjakih. Postopek v hiši bo vključeval tudi telesni pregled, krizno podporo in psihosocialno pomoč. Pred kratkim nas je po hodnikih Zavoda popeljala direktorica Simona Mikec. Kot nam je povedala, bodo prvi dve leti obravnavali samo žrtve spolnih zlorab, stare do 18 let, pozneje pa tudi žrtve fizičnih zlorab in mladostnike, ki so storilci kaznivih dejanj.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Statistika kaže, da se je na Islandiji v petih letih delovanja Barnahusa podvojilo število prijav spolnih zlorab in potrojilo število obsodbe storilcev. Enako je bilo v drugih evropskih državah in najverjetneje bo tako tudi pri nas. "Pričakujemo takšen trend in pričakujemo, da bomo imeli v naslednjih petih letih enote tudi v drugih krajih po Sloveniji, vsaj na zahodu in vzhodu države, saj se to dogaja povsod, ne samo v Ljubljani," pravi Mikčeva.

Sama je do zdaj delala na področju zaščite otrok pri enem od ljubljanskih centrov za socialno delo in ima torej vse potrebno znanje in izkušnje. "Ne bi rekla, da imamo v Sloveniji slab sistem za zaščito in pomoč otrokom, ampak ko si del sistema, pogosto vidiš, kje smo odpovedali – večkratna zaslišanja, ponavljanja, dolge čakalne vrste na obravnavo … Zgodbe, ki so se me najbolj dotaknile, so tiste, ko smo mi kot sistem odpovedali. Vseeno pa si želim, da bi nam tukaj uspelo, da bo otrok točno vedel, da bo dobil pomoč takrat, ko jo najbolj potrebuje. Da bo ta pomoč dostopna in hitra. Čaka nas veliko dela, ampak se veselimo. Sicer bi bilo bolje, če bi take hiše ostajale prazne, a dejstvo je, da ne bodo," nam je še povedala.

Raziskava, ki so jo že pred časom v okviru projekta Hiša za otroke naročili na ministrstvu za pravosodje, je pokazala, da je vsaka peta oseba v otroštvu doživela vsaj eno obliko spolnega nasilja in vsaka sedma dve ali več oblik. Največkrat so anketiranci navajali, da so bili žrtve neprimernega dotikanja ali razkazovanja. Zgolj šest odstotkov jih je vložilo kazensko ovadbo, polovica med njimi jih je šla tudi v sojenje, vsaka četrta kazenska ovadba pa se je zaključila s sojenjem brez obsodbe.