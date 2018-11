Hiše v Baški Grapi se zaradi plazu nagibajo in pokajo

Najnovejše meritve so pokazale, da se plaz v Grahovem ob Bači premika za dva centimetra na leto, kar vas v Baški Grapi uvršča med najbolj ogrožene v državi. Prebivalci že desetletja nemočno opazujejo, kako se jim hiše zaradi plazu nagibajo in pokajo. Stanje slabšajo neurejene meteorne in podtalne vode, zaradi obnove ceste skozi vas pa so se razpoke zdaj še povečale.