Hiše za poplavljence: sodobni objekti, veliki od 90 do 122 kvadratnih metrov

Podpredsednik natečajne komisije Gašper Skalar opisuje, da so na voljo posamične eno- in dvostanovanjske hiše in bolj strnjene tipologije dvojčkov in vrstnih hiš, ki so za prostor tudi bolj trajnostne.

V občini Luče so mogočo lokacijo za graditev sicer našli, zdaj pa čakajo na mnenje stroke, pove župan Klavdij Strmčnik. Občani pa so nestrpni in ogorčeni, saj menijo, da zadeve potekajo prepočasi, za kar je po mnenju Strmčnika kriva birokracija: "Ta občinski podroben prostorski načrt, uradno ga bomo lahko začeli delati šele, ko bodo objavljeni ti sklepi, da morajo ljudje zapustiti hiše."

Pristojni pa so prepričani, da bodo vse dejavnosti opravili v zastavljenih rokih. Naslednji korak pa so cenitve objektov. Prav to, na koliko bodo ocenjeni njihovi objekti, pa lastnike trenutno najbolj skrbi – dejstvo namreč je, da so mnogi med njimi v svoje domove vložili vse, kar so v življenju ustvarili.