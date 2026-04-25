Hisense predstavil novo generacijo televizorjev RGB MiniLED in nadgradil sodelovanje s FIFO

Nova generacija RGB MiniLED televizorjev premikajo meje prikaza slike

Kot pionir tehnologije RGB MiniLED Hisense še naprej premika meje zmogljivosti zaslonov, novo linijo televizorjev pa umešča kot ključni mejnik v svoji strategiji znotraj premium segmenta ter v nenehnem razvoju visokozmogljivih vizualnih inovacij.

Hisense bo na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026™ uradni ponudnik televizorjev za sistem VAR

Najnovejša generacija televizorjev RGB MiniLED prinaša občutne izboljšave v natančnosti barv in prikazu detajlov ter nadzoru svetlosti, kar zagotavlja bolj naravno, živahno in doživeto izkušnjo ob gledanju. Serijo poganja Hi-View AI Engine RGB, procesor naslednje generacije, ki v realnem času optimizira obdelavo slike, svetlost, kontrast in gibanje. Nova generacija televizorjev bo na voljo v velikostih zaslonov od 55 do 116 palcev in bo opremljena s tehnologijo proti odsevom in bleščanju, ki omogoča udobno gledanje vsebin pri različnih stopnjah osvetlitve prostora. Poleg vodilne UX Hisense predstavlja še dve novi seriji, UR8S in UR9S, s čimer napredno tehnologijo RGB MiniLED približujejo širšemu krogu uporabnikov po vsem svetu. Kot je na dogodku poudaril Jianmin Han, predsednik uprave Hisense Europe: "Predstavitev naših televizorjev RGB MiniLED na sedežu FIFE je odraz tega, kako daleč je napredovalo naše partnerstvo. Z linijo RGB MiniLED za leto 2026 ponujamo tehnologijo zaslonov, ki izpolnjuje najvišje standarde, ter na novo opredeljujemo, kako navijači doživljajo nogomet."

"Takšni trenutki se ne zgodijo po naključju. Zgodijo se, ker se združijo pravi partnerji s pravo vizijo, zavezanostjo zagotavljanju odličnosti na vsaki stični točki ter ustvarjanju platforme, ki navdihuje, združuje in pušča trajno zapuščino še dolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu," je o partnerstvu dodal Romy Gai, glavni poslovni direktor FIFE.

Hisense krepi partnerstvo s FIFO in na svetovnem prvenstvu prevzema pomembno vlogo

Na dogodku sta Hisense in FIFA oznanila tudi nov ključni mejnik v njihovem partnerstvu. Hisense bo na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026 uradni ponudnik televizorjev za video pregled sodniških odločitev (VAR – Video Assistant Referee). Ta razširjeni obseg partnerstva odraža zaupanje FIFE v Hisensovo tehnologijo zaslonov, ki sodnikom zagotavlja natančne in zanesljive prikaze tako na stadionih kot tudi v operativnih okoljih.

Candy Pang, generalna direktorica blagovne znamke v Globalnem komercialnem centru Hisense, je o razvoju partnerstva in vlogi sodelovanja pri VAR sistemu povedala: "Naše partnerstvo s FIFO se je razvilo onkraj tradicionalnega sponzorstva. Izbira Hisensa kot uradnega ponudnika televizorjev za VAR na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026 poudarja zaupanje v našo tehnologijo, kjer so natančnost, zanesljivost in zmogljivost ključnega pomena. Z zagotavljanjem najnaprednejše tehnologije zaslonov in televizorjev RGB MiniLED bomo VAR sistemu nudili močno podporo. Zasloni zagotavljajo izjemno bogate, naravne in natančne barve. Ko video pomočniki sodnikov spremljajo posnetke tekem v živo, vidijo vse jasno in natančno – natanko tako, kot se dogaja na igrišču." Nick Brown, direktor komercialnih partnerstev pri FIFI, je o VAR partnerstvu dodal: "To je korak naprej k zagotavljanju izjemne kakovosti in natančnosti slike ter dokaz, kako lahko tehnologija aktivno podpira in izboljšuje vidike igre. Hkrati pa sodelovanje dokazuje, kako lahko inovacije vodilnih na področju tehnologije bistveno spremenijo izkušnjo navijačev, sodnikov in ekip."

Dolgoročno partnerstvo s FIFO kot del globalne strategije Hisensa

Sodelovanje med Hisensom in FIFO se je začelo leta 2017 in se od takrat nenehno razvija, vključno z lanskim prvim klubskim svetovnim prvenstvom FIFA, kjer je bil Hisense imenovan za njihovega prvega uradnega partnerja. Hisense tako svetovno prvenstvo v nogometu FIFA sponzorira že tretjič zapored, medtem ko bo letošnje prvenstvo največje v zgodovini tekmovanja.

Hisense si s partnerstvom ter s pomočjo zaupanja vredne in najsodobnejše tehnologije zaslonov prizadeva izboljšati način, kako navijači po vsem svetu doživljajo nogomet, ta partnerska strategija pa odraža širšo preobrazbo mednarodnega poslovanja skupine Hisense. Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga pri Hisense Europe, o njihovi mednarodni rasti pravi: "V zadnjih dveh desetletjih je skupina Hisense doživela pomembno preobrazbo svojega mednarodnega poslovanja. Od leta 2006, ko je z lastnimi blagovnimi znamkami ustvarila manj kot 10 % prihodkov iz tujine, danes skoraj 90 % mednarodnih prihodkov prihaja iz portfelja lastnih blagovnih znamk skupine. Ta rast odraža dolgoročni strateški premik h gradnji močnih globalnih blagovnih znamk, ki ga podpirajo naložbe v tehnologijo, inovacije in pomembna športna partnerstva, kot sta FIFA in UEFA, ki pomagajo okrepiti prepoznavnost blagovne znamke ter zaupanje na mednarodnih trgih."

