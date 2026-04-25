Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Hisense predstavil novo generacijo televizorjev RGB MiniLED in nadgradil sodelovanje s FIFO

Ljubljana, 25. 04. 2026 00.15 pred 4 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Hisense bo na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026™ uradni ponudnik televizorjev za sistem VAR

Hisense, vodilna globalna blagovna znamka zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov, je na sedežu zveze FIFA v Zürichu predstavila svojo novo serijo televizorjev RGB MiniLED za leto 2026, s čimer izpostavlja najnovejše dosežke v tehnologiji zaslonov. Njihovo dolgoletno partnerstvo s FIFO, ki že presega klasično sponzorstvo ter temelji na zaupanju, skupnih inovacijah in dolgoročni viziji, so pred svetovnim prvenstvom v nogometu 2026 nadgradili še z novim pomembnim sodelovanjem. Na svetovnem nogometnem prvenstvu FIFA 2026 bo Hisense zagotovil televizorje za analizo sodniških odločitev s pomočjo videov (VAR).

Nova generacija RGB MiniLED televizorjev premikajo meje prikaza slike

Kot pionir tehnologije RGB MiniLED Hisense še naprej premika meje zmogljivosti zaslonov, novo linijo televizorjev pa umešča kot ključni mejnik v svoji strategiji znotraj premium segmenta ter v nenehnem razvoju visokozmogljivih vizualnih inovacij.

Hisense bo na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026™ uradni ponudnik televizorjev za sistem VAR
Hisense bo na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026™ uradni ponudnik televizorjev za sistem VAR
FOTO: Hisense Gorenje

Najnovejša generacija televizorjev RGB MiniLED prinaša občutne izboljšave v natančnosti barv in prikazu detajlov ter nadzoru svetlosti, kar zagotavlja bolj naravno, živahno in doživeto izkušnjo ob gledanju. Serijo poganja Hi-View AI Engine RGB, procesor naslednje generacije, ki v realnem času optimizira obdelavo slike, svetlost, kontrast in gibanje. Nova generacija televizorjev bo na voljo v velikostih zaslonov od 55 do 116 palcev in bo opremljena s tehnologijo proti odsevom in bleščanju, ki omogoča udobno gledanje vsebin pri različnih stopnjah osvetlitve prostora. Poleg vodilne UX Hisense predstavlja še dve novi seriji, UR8S in UR9S, s čimer napredno tehnologijo RGB MiniLED približujejo širšemu krogu uporabnikov po vsem svetu.

Kot je na dogodku poudaril Jianmin Han, predsednik uprave Hisense Europe: "Predstavitev naših televizorjev RGB MiniLED na sedežu FIFE je odraz tega, kako daleč je napredovalo naše partnerstvo. Z linijo RGB MiniLED za leto 2026 ponujamo tehnologijo zaslonov, ki izpolnjuje najvišje standarde, ter na novo opredeljujemo, kako navijači doživljajo nogomet."

Hisense je predstavil svojo novo serijo televizorjev RGB MiniLED za leto 2026 in nadgradil sodelovanje s FIFO.
Hisense je predstavil svojo novo serijo televizorjev RGB MiniLED za leto 2026 in nadgradil sodelovanje s FIFO.
FOTO: Hisense Gorenje

"Takšni trenutki se ne zgodijo po naključju. Zgodijo se, ker se združijo pravi partnerji s pravo vizijo, zavezanostjo zagotavljanju odličnosti na vsaki stični točki ter ustvarjanju platforme, ki navdihuje, združuje in pušča trajno zapuščino še dolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu," je o partnerstvu dodal Romy Gai, glavni poslovni direktor FIFE.

Hisense krepi partnerstvo s FIFO in na svetovnem prvenstvu prevzema pomembno vlogo

Na dogodku sta Hisense in FIFA oznanila tudi nov ključni mejnik v njihovem partnerstvu. Hisense bo na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026 uradni ponudnik televizorjev za video pregled sodniških odločitev (VAR – Video Assistant Referee). Ta razširjeni obseg partnerstva odraža zaupanje FIFE v Hisensovo tehnologijo zaslonov, ki sodnikom zagotavlja natančne in zanesljive prikaze tako na stadionih kot tudi v operativnih okoljih.

Hisense si s partnerstvom ter s pomočjo tehnologije prizadeva izboljšati način, kako navijači doživljajo nogomet.
Hisense si s partnerstvom ter s pomočjo tehnologije prizadeva izboljšati način, kako navijači doživljajo nogomet.
FOTO: Hisense Gorenje

Candy Pang, generalna direktorica blagovne znamke v Globalnem komercialnem centru Hisense, je o razvoju partnerstva in vlogi sodelovanja pri VAR sistemu povedala: "Naše partnerstvo s FIFO se je razvilo onkraj tradicionalnega sponzorstva. Izbira Hisensa kot uradnega ponudnika televizorjev za VAR na svetovnem prvenstvu v nogometu FIFA 2026 poudarja zaupanje v našo tehnologijo, kjer so natančnost, zanesljivost in zmogljivost ključnega pomena. Z zagotavljanjem najnaprednejše tehnologije zaslonov in televizorjev RGB MiniLED bomo VAR sistemu nudili močno podporo. Zasloni zagotavljajo izjemno bogate, naravne in natančne barve. Ko video pomočniki sodnikov spremljajo posnetke tekem v živo, vidijo vse jasno in natančno – natanko tako, kot se dogaja na igrišču."

Nick Brown, direktor komercialnih partnerstev pri FIFI, je o VAR partnerstvu dodal: "To je korak naprej k zagotavljanju izjemne kakovosti in natančnosti slike ter dokaz, kako lahko tehnologija aktivno podpira in izboljšuje vidike igre. Hkrati pa sodelovanje dokazuje, kako lahko inovacije vodilnih na področju tehnologije bistveno spremenijo izkušnjo navijačev, sodnikov in ekip."

Partnerska strategija odraža širšo preobrazbo mednarodnega poslovanja skupine Hisense.
Partnerska strategija odraža širšo preobrazbo mednarodnega poslovanja skupine Hisense.
FOTO: Hisense Gorenje

Dolgoročno partnerstvo s FIFO kot del globalne strategije Hisensa

Sodelovanje med Hisensom in FIFO se je začelo leta 2017 in se od takrat nenehno razvija, vključno z lanskim prvim klubskim svetovnim prvenstvom FIFA, kjer je bil Hisense imenovan za njihovega prvega uradnega partnerja. Hisense tako svetovno prvenstvo v nogometu FIFA sponzorira že tretjič zapored, medtem ko bo letošnje prvenstvo največje v zgodovini tekmovanja.

Kot pionir tehnologije RGB MiniLED Hisense še naprej premika meje zmogljivosti zaslonov.
Kot pionir tehnologije RGB MiniLED Hisense še naprej premika meje zmogljivosti zaslonov.
FOTO: Hisense Gorenje

Hisense si s partnerstvom ter s pomočjo zaupanja vredne in najsodobnejše tehnologije zaslonov prizadeva izboljšati način, kako navijači po vsem svetu doživljajo nogomet, ta partnerska strategija pa odraža širšo preobrazbo mednarodnega poslovanja skupine Hisense. Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga pri Hisense Europe, o njihovi mednarodni rasti pravi: "V zadnjih dveh desetletjih je skupina Hisense doživela pomembno preobrazbo svojega mednarodnega poslovanja. Od leta 2006, ko je z lastnimi blagovnimi znamkami ustvarila manj kot 10 % prihodkov iz tujine, danes skoraj 90 % mednarodnih prihodkov prihaja iz portfelja lastnih blagovnih znamk skupine. Ta rast odraža dolgoročni strateški premik h gradnji močnih globalnih blagovnih znamk, ki ga podpirajo naložbe v tehnologijo, inovacije in pomembna športna partnerstva, kot sta FIFA in UEFA, ki pomagajo okrepiti prepoznavnost blagovne znamke ter zaupanje na mednarodnih trgih."

Nova generacija televizorjev RGB MiniLED prinaša izboljšave v natančnosti barv in detajlov ter nadzoru svetlosti.
Nova generacija televizorjev RGB MiniLED prinaša izboljšave v natančnosti barv in detajlov ter nadzoru svetlosti.
FOTO: Hisense Gorenje

 

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje.

hisense fifa televizorji nova generacija
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677