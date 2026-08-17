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Hisense predstavlja novo indukcijsko kuhalno ploščo Perfect Matt – vzdržljiva mat površina za sodobne kuhinje

Ljubljana, 17. 08. 2026 11.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Kuhališče je opremljeno z Double Flex Area, ki omogoča povezovanje kuhališč v večjo površino za uporabo večjih ali podolgovatih posod.

Kuhinja že dolgo ni več zgolj prostor za pripravo obrokov. Je središče vsakdanjega življenja, kjer se prepletajo druženje, ustvarjalnost in tehnologija, ki poenostavi vsakodnevna opravila. Prav zato postajajo pomembni tudi aparati, ki poleg vrhunske zmogljivosti navdušujejo z dovršenim videzom in intuitivno uporabo.

Vzdržljiva površina za brezhiben videz

Kuhalna plošča Hisense Perfect Matt združuje napredno tehnologijo in vrhunsko vzdržljivost z izpopolnjenim, sodobnim mat videzom. Njena inovativna površina je zasnovana za vsakodnevno uporabo – je odpornejša proti praskam, na njej pa so zaradi posebne mat strukture bistveno manj vidni prstni odtisi, kar olajša vsakodnevno vzdrževanje.

V primerjavi s klasičnimi steklokeramičnimi površinami je Perfect Matt do petkrat odpornejši proti praskam, hkrati pa zaradi do 80 odstotkov manjšega odboja svetlobe poskrbi za sodoben, minimalističen videz, ki se brezhibno poda v različne kuhinjske ambiente.

Kuhališče je opremljeno z Double Flex Area, ki omogoča povezovanje kuhališč v večjo površino za uporabo večjih ali podolgovatih posod.
Kuhališče je opremljeno z Double Flex Area, ki omogoča povezovanje kuhališč v večjo površino za uporabo večjih ali podolgovatih posod.
FOTO: Gorenje GSI

Pametne funkcije za natančnejše kuhanje

Poleg dovršenega videza kuhališče odlikujejo tudi napredne funkcije za enostavnejše kuhanje. Samodejni programi pomagajo doseči zanesljive rezultate pri pripravi jedi, intuitivni drsnik Glow Slider pa omogoča hitro in natančno prilagajanje moči segrevanja.

Ko je hitrost ključnega pomena, funkcija Quick Boost zagotovi hitro segrevanje, medtem ko tehnologija Gentle Heat omogoča stabilno kuhanje pri nizkih temperaturah, kar je idealno za topljenje, počasno kuhanje ali pripravo občutljivejših jedi.

Kuhalna plošča Hisense Perfect Matt združuje napredno tehnologijo in vrhunsko vzdržljivost z izpopolnjenim, sodobnim mat videzom.
Kuhalna plošča Hisense Perfect Matt združuje napredno tehnologijo in vrhunsko vzdržljivost z izpopolnjenim, sodobnim mat videzom.
FOTO: Gorenje GSI

Prilagodi se vašemu načinu kuhanja

Za še večjo prilagodljivost je kuhališče opremljeno z Double Flex Area, ki omogoča povezovanje kuhališč v večjo površino za uporabo večjih ali podolgovatih posod. Funkcija Heat Shift olajša pripravo zahtevnejših receptov, saj omogoča premikanje posode med kuhališči brez ponovnega nastavljanja temperature. Med uporabnimi rešitvami sta tudi Smart Pause, ki omogoča začasno prekinitev kuhanja in nadaljevanje z enakimi nastavitvami, ter Recall, ki obnovi prejšnje nastavitve v primeru nenamerne spremembe.

Ob nakupu izbranega Hisense indukcijskega kuhališča prejmete prenosno indukcijsko ploščo za samo 1 €.
Ob nakupu izbranega Hisense indukcijskega kuhališča prejmete prenosno indukcijsko ploščo za samo 1 €.
FOTO: Gorenje GSI

Povezana kuhinja za sodoben dom

Kuhalna plošča Hisense Perfect Matt je zasnovana za sodoben in povezan dom. S platformo ConnectLife uporabnikom omogoča pametno upravljanje in dodatne funkcionalnosti, funkcija Hood Sync pa samodejno usklajuje delovanje kuhališča z združljivo kuhinjsko napo glede na intenzivnost kuhanja. Sistem Power Management optimizira porabo električne energije glede na zmogljivosti električne napeljave, Easy Installation pa poskrbi za enostavnejšo vgradnjo.

Z vgrajenim časovnikom in premišljenimi funkcijami za vsakodnevno uporabo novo kuhališče Hisense Perfect Matt združuje vzdržljivost, eleganten videz in pametne tehnologije, ki uporabnikom omogočajo še bolj intuitivno in brezskrbno pripravo jedi.

Poleg dovršenega videza kuhališče odlikujejo tudi napredne funkcije za enostavnejše kuhanje.
Poleg dovršenega videza kuhališče odlikujejo tudi napredne funkcije za enostavnejše kuhanje.
FOTO: Gorenje GSI

Z nakupom izbranega kuhališča do prenosne indukcijske plošče za samo 1 €

Do 30. septembra 2026 ob nakupu izbranega Hisense indukcijskega kuhališča prejmete prenosno indukcijsko ploščo za samo 1 €. Več informacij: https://si.hisense.com/prenosna-indukcija-za-1-eur-ob-nakupu-dolocenih-kuhalnih-plosc

 

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje GSI.

hisense indukcijska kuhalna plošča Perfect Matt
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