Hisense, uradni partner UEFA EURO 2024, predstavlja kampanjo "ZMAGA JE LE ZAČETEK"

Oglas predstavlja napredne ULED in laserske televizorje Hisense. V ospredju je U7N ULED Mini-LED TV , opremljen z naprednimi funkcijami, kot so Mini-LED , tehnologija Quantum Dot in 144Hz Game Mode Pro . Te funkcije zagotavljajo vrhunsko izkušnjo gledanja, ne glede na to, ali spremljate EURO ali se prepustite igranju spletnih iger.

S pomočjo aplikacije Hisense ConnectLife, preko katere lahko upravljate vaše pametne naprave Hisense, je lahko tudi vaš življenjski slog pameten. Hisense PureFlat pametni hladilnik je opremljen z antibakterijsko zaščito in aplikacijo, ki vam omogoča nadzor nad nastavitvami hladilnika , upravljanje zalog hrane, načrtovanje obrokov in celo spremljanje tekme na zaslonu vrat med kuhanjem.