Hisense z natančno tehnologijo VAR ključni partner UEFA EURO 2024

Na potek tekem in sodniško delo je bistveno vplivala uvedba tehnologije VAR (ang. Video Assisted Referee), ki velja za eno najpomembnejših sprememb v nogometu v zadnjih petdesetih letih. Uporaba izjemno natančnih zaslonov namreč skrbi za večjo pravičnost in natančnost igre. Na letošnjem prvenstvu uporabo zaslonov VAR zagotavlja globalna blagovna znamka gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike Hisense, ki kot uradni partner UEFA EURO 2024 sodeluje že tretjič.

Tehnologija izjemno natančnih prikazov

Za izpolnjevanje standarda VAR morajo biti prikazovalne naprave izjemno natančne, saj hitra narava športa zahteva odlične podrobnosti prikaza. Hisense je s svojo vodilno tehnologijo v panogi pri reševanju težav s sledenjem slike neodvisno razvil čip za kakovost slike z umetno inteligenco, ki lahko v realnem času prepozna in obdela slike na ravni pikslov, s čimer se ključne podrobnosti ne izgubijo. Odločitev UEFE, da blagovni znamki Hisense podeli ekskluzivne pravice, pomeni visoko priznanje za tehnologije zaslonov Hisense s strani ene od vodilnih svetovnih organizacij za prireditve.