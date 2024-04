Na Darsu so uradno potrdili naše informacije, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada izvajajo obsežne hišne preiskave na Darsu. Preiskave se dogajajo natanko pol leta po naših razkritjih v rubrikah 24UR Fokus in 24UR Dejstva, kjer smo obelodanili niz sumov nepravilnosti - od favoriziranja pri javnih razpisih, sumov pokupovanja in kartelnga dogovarjanja. Spomnimo razkritja so odnesle takratnega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka, ki so ga po naših informacijah danes prav tako obiskali kriminalisti.