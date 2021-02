Hišne preiskave na širšem območju Celja: aretirali 11 oseb

Celjski policisti in kriminalisti s pomočjo kolegov iz Maribora na širšem območju Policijske uprave Celje opravljajo več hišnih preiskav, nam je sporočila predstavnica PU CeljeMilena Trbulin.

"Za čas preiskovalnih dejanj so prostost odvzeli 11 osebam. Hišne preiskave potekajo zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin," je še pojasnila in dodala, da bo več informacij sicer znanih v naslednjih dneh.

Po naših neuradnih informacijah so pod drobnogledom različni občinski referenti na občinah Celje in Vojnik. Primeri pa naj bi bili povezani z navideznimi konkurenčnimi ponudbami za javne razpise sicer manjših vrednosti.