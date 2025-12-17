Hišne preiskave na Slovenskih železnicah zaradi afere s fiktivnimi posli

"Nacionalni preiskovalni urad danes opravlja več hišnih preiskav zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, in sicer zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami. Preiskovalna dejanja intenzivno potekajo, zato bomo lahko podali več informacij v nadaljevanju dneva," so dopoldne sporočili iz Generalne policijske uprave. Po naših neuradnih informacijah iz odredbe izhaja, da je ne glede na to, da odgovorne osebe in ostali zaposleni na Slovenskih železnicah niso osumljeni, treba opraviti preiskave njihovih poslovnih prostorov.

Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice. FOTO: Miro Majcen

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev Slovenskih železnic, plačati več milijonov evrov - in to za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic, navaja Necenzurirano. Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti Slovenskih železnic. Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice. Da danes potekajo hišne preiskave v več podjetjih skupine, so za nam potrdili tudi na Slovenskih železnicah. Več informacij bodo posredovali tekom dneva.

Sumljive pogodbe