Hišne preiskave na Slovenskih železnicah zaradi afere s fiktivnimi posli

"Nacionalni preiskovalni urad danes opravlja več hišnih preiskav zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, in sicer zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami. Preiskovalna dejanja intenzivno potekajo, zato bomo lahko podali več informacij v nadaljevanju dneva," so dopoldne sporočili iz Generalne policijske uprave.
Po naših neuradnih informacijah iz odredbe izhaja, da je ne glede na to, da odgovorne osebe in ostali zaposleni na Slovenskih železnicah niso osumljeni, treba opraviti preiskave njihovih poslovnih prostorov.
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev Slovenskih železnic, plačati več milijonov evrov - in to za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic, navaja Necenzurirano.
Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti Slovenskih železnic. Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.
Da danes potekajo hišne preiskave v več podjetjih skupine, so za nam potrdili tudi na Slovenskih železnicah. Več informacij bodo posredovali tekom dneva.
Sumljive pogodbe
Portal Necenzurirano je že spomladi poročal, da so na Slovenskih železnicah lani jeseni našli več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem. Plačati bi mu morala storitve, ki nikoli niso bile opravljene.
V zadnjih dveh letih je Grandovec te fiktivne terjatve do podjetij iz skupine Slovenskih železnic preprodal naprej. Kupile so jih različne finančne družbe in drugi kupci, ki so mu plačali dobrih pet milijonov evrov. Zapletlo se je, ko bi si sami morali ta denar povrniti od podjetij iz skupine Slovenskih železnic. Ta namreč računov nikoli niso imela v lastnih poslovnih knjigah.
Ker je Grandovec od maja letos v prisilni poravnavi, na portalu Necenzurirano sklepajo, da bodo njegovi upniki dokončno ostali na suhem.
