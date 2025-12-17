Naslovnica
Hišne preiskave na Slovenskih železnicah zaradi afere s fiktivnimi posli

Ljubljana, 17. 12. 2025 10.48 pred 7 minutami 2 min branja 39

Avtor:
N.L. STA
Nov Stadlerjev vlak-7

Kriminalisti od zjutraj opravljajo hišne preiskave v več podjetjih v lasti Slovenskih železnic. Po informacijah portala Necenzurirano preiskujejo sume fiktivnih poslov, v katerih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Anton Grandovec. Na Slovenskih železnicah so nam preiskave potrdili, več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo.

"Nacionalni preiskovalni urad danes opravlja več hišnih preiskav zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, in sicer zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami. Preiskovalna dejanja intenzivno potekajo, zato bomo lahko podali več informacij v nadaljevanju dneva," so dopoldne sporočili iz Generalne policijske uprave.

Po naših neuradnih informacijah iz odredbe izhaja, da je ne glede na to, da odgovorne osebe in ostali zaposleni na Slovenskih železnicah niso osumljeni, treba opraviti preiskave njihovih poslovnih prostorov.

Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.
Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.
FOTO: Miro Majcen

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev Slovenskih železnic, plačati več milijonov evrov - in to za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic, navaja Necenzurirano.

Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti Slovenskih železnic. Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.

Da danes potekajo hišne preiskave v več podjetjih skupine, so za nam potrdili tudi na Slovenskih železnicah. Več informacij bodo posredovali tekom dneva.

Sumljive pogodbe

Portal Necenzurirano je že spomladi poročal, da so na Slovenskih železnicah lani jeseni našli več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem. Plačati bi mu morala storitve, ki nikoli niso bile opravljene.

V zadnjih dveh letih je Grandovec te fiktivne terjatve do podjetij iz skupine Slovenskih železnic preprodal naprej. Kupile so jih različne finančne družbe in drugi kupci, ki so mu plačali dobrih pet milijonov evrov. Zapletlo se je, ko bi si sami morali ta denar povrniti od podjetij iz skupine Slovenskih železnic. Ta namreč računov nikoli niso imela v lastnih poslovnih knjigah.

Ker je Grandovec od maja letos v prisilni poravnavi, na portalu Necenzurirano sklepajo, da bodo njegovi upniki dokončno ostali na suhem.

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AleksanderS
17. 12. 2025 11.21
Golob dela čisttko in nas bo rešil kriminala - vsi glasovat za Svobodo - ker golob je poštenjak in sposoben - on bo vse rešil in naredil red - rabi še 2 mandata.
Odgovori
0 0
ptuj.si
17. 12. 2025 11.20
Hojnikova dobro dela.
Odgovori
0 0
ptuj.si
17. 12. 2025 11.19
Po čem sklepate,da do SZ sdsove? Po tem, ko sz zaposlujejo golobova odpadni kader, ker je v NS 7 članov od 9 Golobovih? Po tem sklepaš, da so sz sošolce? Ali kako?
Odgovori
0 0
snupy1
17. 12. 2025 11.18
Direktor ki je potrdil ponarejeno in prirejeno varnostno porocilo, povozil svoje delavce in jih okrivil da so sami krivi in na koncu bo Mes z laznivimi in prirejenimi dokumenti dokazoval nasprotno. Da ni kriv.
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
17. 12. 2025 11.18
nič novega sds okostnaki vsepovsod že 34 let
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
17. 12. 2025 11.19
Sz so od goloba.
Odgovori
0 0
Verus
17. 12. 2025 11.18
Fejk profilov iz vlade cel kup :)
Odgovori
+1
1 0
izRODEk
17. 12. 2025 11.17
SĐS posla.
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
17. 12. 2025 11.17
Aja? Po čem sklepaš? Po tem, ko sz zaposlujejo golobova odpadni kader, ker je v NS 7 članov od 9 Golobovih? Po tem sklepaš, da so sz sošolce? Ali kako??
Odgovori
0 0
zibertmi
17. 12. 2025 11.20
SŽ model so pod okriljem sds,tako kot je do nekdaj bilo v vseh državnih podjetjih,od luke koper do telekoma slabe banke hse ,tudipetrol,dokler niso preko notranjih informacij pokupili delnice razni vizjaki in južne,ki je za povrh dobil še posel pri urejanju vodotokov
Odgovori
0 0
poper00
17. 12. 2025 11.16
SDS komunisično leglo
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
17. 12. 2025 11.17
Aja? Po čem sklepaš? Po tem, ko sz zaposlujejo golobova odpadni kader, ker je v NS 7 članov od 9 Golobovih? Po tem sklepaš, da so sz sošolce? Ali kako???
Odgovori
-1
0 1
Verus
17. 12. 2025 11.18
Ti si sam s sabo skregan. Slabšalno nad komunistično leglo, a sam si komunist :) potem pa vmes navržeš SDS, ki so anti-komunisti. :) heheeh Pri tebi ne gre za disonanco, pri tebi gre za staro dobro neumnost.
Odgovori
0 0
zibertmi
17. 12. 2025 11.21
pogles vodilne kam politično spadajo ,potem se pa napihuj
Odgovori
0 0
4krogci
17. 12. 2025 11.15
SDSjeve naveze v vsem svojem sijaju! Krivosodje!!! hahahahah
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
17. 12. 2025 11.18
Aja? Po čem sklepaš? Po tem, ko sz zaposlujejo golobova odpadni kader, ker je v NS 7 članov od 9 Golobovih? Po tem sklepaš, da so sz sošolce?Ali kako?
Odgovori
0 0
Teleport
17. 12. 2025 11.14
Golobnjak. Od Tine fotr dobro dela
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
17. 12. 2025 11.17
Ima z Hojnikovo prste v marmeladi.
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
17. 12. 2025 11.14
A ima japanska buba prste vmes?
Odgovori
+1
2 1
Big dick
17. 12. 2025 11.13
Drage novoletne zabave, visoke plače in regresi, zaposlovanje propadlih in lopovskih politikov, to je državno podjetje, kjer deluje vse razen železniškega prevoza.
Odgovori
+2
2 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 12. 2025 11.11
Slovenija je varna država in politiki ter funkcionarji sonpošteni. Nič ne verjamem.
Odgovori
+3
3 0
Verus
17. 12. 2025 11.10
Nič ne bo - pri nas se gora trese, ne rodi se NIČ :) To je malo peska v oči kao "full se preiskuje" potem pa čez en teden vse potihne, ko transakcije ustvarijo "prijateljske vezi".
Odgovori
+4
4 0
Verus
17. 12. 2025 11.17
MI smo država, ki ima koruptivno pravosodje. To je približno tako, kot bi pekar po nosu brskal in kruh mesil ali se pa po riti praskal in žemlje delal.
Odgovori
0 0
audirs
17. 12. 2025 11.09
Pa to vsak normalen državljan ki plačuje davke ve že 15 let , da so slovenske železnice pod vplivom SDS-a in da se muti na dolgo in široko! To vemo vsi razen politike ki ukazuje policiji, tožilstvu in sodstvu da se loti problema! Ker vrana vrani ne izkljuje oči !
Odgovori
-1
3 4
ptuj.si
17. 12. 2025 11.12
7 od 9 nadzornikov SŽ je nastavil golobnjak leta 2023.
Odgovori
+2
4 2
Dragica Cegler
17. 12. 2025 11.08
zajfa SZ so pid vplivom vseh,ki so tisti trenutek ba vladi.A ti misliš,če bi bile pod vplivom sds,da bi zapuslivalw nekdanje Golobove ministre,,pa Tininega očeta?
Odgovori
+1
2 1
mandan
17. 12. 2025 11.08
šel je prisilno poravnavo....upniki bojo ostali brez ....on bo odprl novo podjetje ali pa je denar prenesel drugam...in kaj se bo izcimilo iz tega. NIČ. ker imamo kakor imamo naše pravne strokovnjake in sodstvo, le za male ribe sendvič salamo itd... Isto bo pri Zokiju.
Odgovori
+1
1 0
janezdollar
17. 12. 2025 11.08
Spet SDS lovke… 🤮🤮🤮
Odgovori
+0
4 4
Verus
17. 12. 2025 11.15
Človek, daj najdi malo morale v sebi in dojemi, da potrebujemo državo brez svetih krav! Ti bi ljudi preganjal po tem ali so "tvoji" ali "njihovi". Daj se zberi malo, odrasti, odseli se iz maminega podsrešja in dojemi, da porebujemo RESNIČNO pravno državo. korupcija je v takšnem razmahu, da uničuje jedra države.
Odgovori
0 0
ptuj.si
17. 12. 2025 11.15
Aja? Po čem sklepaš? Po tem, ko sz zaposlujejo golobova odpadni kader, ker je v NS 7 članov od 9 Golobovih? Po tem sklepaš, da so sz sošolce? Ali kako?
Odgovori
0 0
Wolfman
17. 12. 2025 11.07
SŽ so državni prvaki v pranju denarja!
Odgovori
+3
3 0
Darko32
17. 12. 2025 11.04
Kaj se smešimo. Povejmo na glas, da je to stara šola in so očitno to znanje prenesli naprej. Od države zahtevajo subvencije in potrebno je to malo narediti meglo in vidimo, d aimamo dobro ekipo za proizvodnjo megle na Železnicah vključno z sinidkalisti in Berdajsem v kompaniji. Da ne bomo
Odgovori
+3
4 1
