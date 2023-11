Hišne preiskave: NPU po sledeh spornih poslov nevrokirurga Bošnjaka

Danes pa je Dnevnik objavil sicer neuradne informacije, da je NPU pod drobnogled vzel sum korupcije na UKC Ljubljana, v katero naj bi bil vpleten nevrokirurg Roman Bošnjak . To so jim potrdili tudi na UKC. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

Policija je v četrtek poslala skopo obvestilo, da so dan prej po državi potekale hišne preiskave zaradi suma zlorabe položaja. Izvajali so jih preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). "Kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala sta osumljeni dve fizični osebi. Protipravna premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, znaša približno 400.000 evrov, " so dodali, prav veliko več informacij pa niso posredovali.

To pa je bil le del zgodbe. Na RTV Slovenija so namreč nato razkrili, da je oddelek za nevrokirurgijo v času, ko ga je vodil Bošnjak, brez javnih razpisov naročal kostne nadomestke in potrošni material pri podjetju Medicolink in mu v štirih letih za to nakazal več kot četrt milijona evrov. Podjetje je povezano z njegovim bratom Igorjem Bošnjakom, kar pa je nevrokirurg zamolčal. Medicolink je v obravnavanem obdobju sodeloval z eno samo javno ustanovo, kliničnim centrom. Prav to naj bi zdaj preiskoval NPU.

Domnevna korupcija je Bošnjaka stala mesta predstojnika, od koder je odstopil, a se poleti znova prijavil na razpis. Dvakrat je dobil opomin pred odpovedjo, da bi moral UKC Ljubljana delovno razmerje z njim prekiniti, pa je dejal tudi takratni minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Poudarjal je, da je zadevi treba priti do dna in ugotoviti, ali je podobnih primerov še več.