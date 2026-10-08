PRENOS V ŽIVO: Zasegli za 37 milijonov evrov droge, ugrabitve, streljanja ....

Govorila sta Stojan Belšak , vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto na Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, in Mišo Radovančević , vodja Oddelka za prepovedane droge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Uspešno je zaključena štiriletna preiskava zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki se je raztezala od Španije, Slovenije, vse do Nizozemske, je pojasnil slednji.

Policija je predstavila podrobnosti o kriminalistični preiskavi, v kateri so pridržali 15 osumljencev. Vseh 15 osumljencev je še vedno v policijskem pridržanju.

6. oktobra so na območju Slovenije izvedli zaključno akcijo kriminalistične preiskave, v kateri so izvedli preko 41 hišnih preiskav, je pojasnil Belšak. Eno preiskavo so izvedli tudi v Španiji, eden izmed glavnih osumljencev pa je bil pred nekaj dnevi prijet na Hrvaškem in je trenutno v priporu.

Zasegli so preko 15 kilogramov amfetaminov in 51 kilogramov konopolje rastline, več kosov orožja (avtomatsko puško in več pištol), kartice za kriptiranje komunikacije, .... Ocenjujejo, da bi vrednost skupaj zasežene droge v štirih letih na trgu presegla 37 milijonov evrov. V vseh državah skupaj so v preiskavi namreč zasegli preko tri tone konoplje rastline, 700 kilogramov kokaina, 100 kilogramov heroina, 30 kilogramov amfetaminov, 12 kilogramov MDMA, kilogram ketamina, hašiša, 18.000 tablet ekstazija, psihoaktivne gobe in preko 400 litrov anhidrit ocetne kisline.

Na področju Slovenije sta se zgodili tudi dve ugrabitvi povezani z drogami, ko so člani združbe iskali, kdo izdaja infromacije Policije, v teh primerih so uspešno posredovali in preprečili nadaljne kaznivo dejanje. "Narava kriminalne združbe je brezkompromisna," je poudaril. Obravnavali so tudi več streljanj, kjer obstajajo indici, da so povezana s to kriminalno združbo, je dodal Belšak. To kriminalno združbo v tujini povezujejo tudi z več umori, je razkril.

V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemur je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, je dodal. "Kriminalne združbe ne poznajo meja in ovir," je poudaril Radovančević. Zoperstavijo se jim lahko s povezovanjem, naša majhnost pa ni naša omejitev, je poudaril in pozval kriminalne združbe, naj ne podcenjujejo slovenske policije.