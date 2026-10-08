Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Zasegli za 37 milijonov evrov droge, ugrabitve, streljanja ....

Ljubljana , 08. 10. 2026 11.35 pred eno minuto 3 min branja 24

Avtor:
A.K.
Policist

Po obsežnih hišnih preiskavah po vsej državi so policisti pridržali 15 ljudi, povezanih s kaznivimi dejanji prepovedanih drog in orožja. Preiskavo so vodili ob pomoči Europola. Uspešno je zaključena štiriletna preiskava zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki se je raztezala od Španije, Slovenije, vse do Nizozemske, so pojasnili. V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, so poudarili.

Policija je predstavila podrobnosti o kriminalistični preiskavi, v kateri so pridržali 15 osumljencev. Vseh 15 osumljencev je še vedno v policijskem pridržanju. 

Govorila sta Stojan Belšak, vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto na Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, in Mišo Radovančević, vodja Oddelka za prepovedane droge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Uspešno je zaključena štiriletna preiskava zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki se je raztezala od Španije, Slovenije, vse do Nizozemske, je pojasnil slednji. 

Za 37 milijonov evrov droge, ugrabitve, streljanja ....

6. oktobra so na območju Slovenije izvedli zaključno akcijo kriminalistične preiskave, v kateri so izvedli preko 41 hišnih preiskav, je pojasnil Belšak. Eno preiskavo so izvedli tudi v Španiji, eden izmed glavnih osumljencev pa je bil pred nekaj dnevi prijet na Hrvaškem in je trenutno v priporu. 

Zasegli so preko 15 kilogramov amfetaminov in 51 kilogramov konopolje rastline, več kosov orožja (avtomatsko puško in več pištol), kartice za kriptiranje komunikacije, ....  Ocenjujejo, da bi vrednost skupaj zasežene droge v štirih letih na trgu presegla 37 milijonov evrov. V vseh državah skupaj so v preiskavi namreč zasegli preko tri tone konoplje rastline, 700 kilogramov kokaina, 100 kilogramov heroina, 30 kilogramov amfetaminov, 12 kilogramov MDMA, kilogram ketamina, hašiša, 18.000 tablet ekstazija, psihoaktivne gobe in preko 400 litrov anhidrit ocetne kisline.  

Na področju Slovenije sta se zgodili tudi dve ugrabitvi povezani z drogami, ko so člani združbe iskali, kdo izdaja infromacije Policije, v teh primerih so uspešno posredovali in preprečili nadaljne kaznivo dejanje. "Narava kriminalne združbe je brezkompromisna," je poudaril. Obravnavali so tudi več streljanj, kjer obstajajo indici, da so povezana s to kriminalno združbo, je dodal Belšak. To kriminalno združbo v tujini povezujejo tudi z več umori, je razkril. 

V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemur je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, je dodal. "Kriminalne združbe ne poznajo meja in ovir," je poudaril Radovančević. Zoperstavijo se jim lahko s povezovanjem, naša majhnost pa ni naša omejitev, je poudaril in pozval kriminalne združbe, naj ne podcenjujejo slovenske policije.

Zasegli več droge, orožja, denarja ....

Kot smo poročali, so ljubljanski kriminalisti v okviru dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave izvajali operativne aktivnosti, povezane s kaznivimi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem. Sodelujejo tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

V okviru preiskave, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so izvedli večje število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, eno tudi na območju EU. Pri tem so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov. 

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kriminalistična kriminalistična preiskava policija prepovedane droge hišne preiskave pridržanje

V dveh dneh predčasno glasovalo skoraj 50.000 volivcev

24ur.com V teku velika mednarodna akcija proti hudodelski združbi, preiskave tudi v Sloveniji
24ur.com Sum goljufije pri povračilih za zaščitno opremo: hišne preiskave pri osumljencu
24ur.com Slovenija je že 20 let del Europola: nepogrešljiva podpora Policiji
24ur.com Ljubljanski policisti pridržali 24 oseb za 128 premoženjskih kaznivih dejanj
24ur.com Prijeli šest plačancev za ugrabitev albanskega preprodajalca drog
24ur.com Nagradna igra Europola: ali prepoznate kriminalca?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr Dre
08. 10. 2026 12.27
Kdo bo odgovoren, če bo v hramu demokracije pomanjkanje dobrega odločanja zaradi pomanjkanja, je kdo pomislil na ta del..
Odgovori
+1
1 0
krjola
08. 10. 2026 12.25
ni šale...
Odgovori
0 0
Robby
08. 10. 2026 12.23
Brez veze! Itak je bila preiskava nezakonita, dokazi pridobljeni nezakonito....
Odgovori
0 0
veneti
08. 10. 2026 12.22
ja če bi imeli meje in da ne bi vsakemu ki pride na vikend dopust dajali državljanstva tega ne bi imeli
Odgovori
0 0
Un71
08. 10. 2026 12.16
Mišo pejt se raj s policaji kregat med prometno nesrečo... svašta
Odgovori
-2
0 2
Žmavc
08. 10. 2026 12.13
Vlada dela dobro.
Odgovori
-3
3 6
belyugo
08. 10. 2026 12.23
Gre za zaključeno štiriletno preiskavo. Katera vlada dela dobro?
Odgovori
+1
1 0
GaraS
08. 10. 2026 12.27
Piše v članku: “Preiskavo so vodili ob pomoči Europola. Uspešno je zaključena štiriletna preiskava” Torej 4 LETNA, ne od 4.junija 2026/ne piše 3 mesečna preiskava (nastop mandata te vlade).
Odgovori
0 0
Robin Hood 666
08. 10. 2026 12.10
A bojo spet napake v postopku🤔
Odgovori
+10
10 0
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 12.22
Bo potrebno pa levo nastavljene sodnike vprašat
Odgovori
+0
1 1
Infiltrator
08. 10. 2026 12.10
A to je ta Resnica?
Odgovori
+6
6 0
Astalaviva1958
08. 10. 2026 12.09
Ste vi zadali udarec ja...še zdaj so stari preprodajalci že 25let še naprej na prostosti in preprodajajo naprej...
Odgovori
+6
6 0
zani10
08. 10. 2026 12.09
Upam, da so bili v Velenju tudi, kr ze vsak tadrug prodaja in se vozi naokoli z novimi avti z nic delovne dobe
Odgovori
+12
12 0
luna64
08. 10. 2026 12.18
Snežić se tudi vozi z novimi avti in nič ne dela.
Odgovori
+4
5 1
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 12.23
@luna to vprašanje bi bilo bolje masloviti na mesca
Odgovori
0 0
veneti
08. 10. 2026 12.23
bog ne daj da jih pogledaš v oči so agresivni ko ne vem kaj prava mafija je v velenju policija se pa nič ne upa.
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
08. 10. 2026 12.25
Samo ni na sociali, kot veliko teh vozi nove avtomobile!
Odgovori
0 0
pikapolonica10
08. 10. 2026 12.08
No, zdaj pa še golobje politike in sodelavce
Odgovori
-3
2 5
Majzelj
08. 10. 2026 12.02
Kriminalce za zapahe!
Odgovori
+9
9 0
bohinj je zakon
08. 10. 2026 12.02
Sreča. Niso slovenci. Zahodnjaki.
Odgovori
-4
1 5
biggbrader
08. 10. 2026 11.58
Tote slobodnjake bo treba poloviti. Samo preberite izjavo Šetinkle, ki je bila v Vontovi politični policiji; "Nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek je v oddaji Brez maske na TV3 povedala, da je med vodenjem parlamentarne preiskovalne komisije o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank doživljala pritiske. Nadzor nad delom komisije je po njenih besedah na vsak način hotela imeti nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković, takrat desna roka predsednika vlade Roberta Goloba".
Odgovori
+2
8 6
JackRussell
08. 10. 2026 11.52
Bravo policija.
Odgovori
+9
10 1
jobo
08. 10. 2026 12.03
kaj pomaga, če sodstvo vse zavozi
Odgovori
+11
11 0
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 12.24
Levo nastavljeno sodstvo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnika se ločujeta, sledi boj za skrbništvo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
V postelji jo je zalotil z drugim
V postelji jo je zalotil z drugim
Vložila je vlogo za ločitev
Vložila je vlogo za ločitev
vizita
Portal
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
moskisvet
Portal
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
okusno
Portal
Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002