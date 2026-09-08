Hišne preiskave pri Andreju Ribiču?

Po poročanju Večera preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opravljajo hiše preiskave s področja gospodarskega kriminala, natančneje korupcije. Po naših informacijah naj bi bil med preiskovanci tudi nekdanji predsednik Darsove uprave Andrej Ribič.
Ribiča smo poskušali priklicati za izjavo, a ne dviguje telefona. Kot smo izvedeli, preiskave ni niti na Darsu niti na sedežu Gibanja Svoboda.
Ribič je namreč tesno povezan z največjo parlamentarno stranko. Bil je vodja njenega volilnega štaba na parlamentarnih volitvah leta 2022. Po zmagi stranke na volitvah je bil imenovan v nadzorni svet Elesa. Kasneje je postal član uprave Darsa, oktobra 2024 pa predsednik uprave Darsa.
Novinarska vprašanja smo poslali tudi na Policijo, odgovore še čakamo.
Andrej Ribič je javnosti poznan predvsem kot nekdanji predsednik uprave Darsa (Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji). Na področju energetike in infrastrukture je deloval več desetletij, med drugim je približno deset let vodil Elektro Ljubljana.
V javnosti je Ribič znan predvsem po vodstvenem delu v energetiki in infrastrukturi ter sodelovanju pri upravljanju pomembnih infrastrukturnih sistemov.
Novembra 2024 je prevzel mesto predsednika uprave Dars, kjer je njegov mandat zaznamovala vrsta političnih in poslovnih polemik, med drugim vprašanja o prometnih zastojih, upravljanju avtocest ter gradnji nove poslovne stavbe Dars.
Po parlamentarnih volitvah leta 2026, ko je prišlo do menjave oblasti, je Ribič julija 2026 predlagal sporazumno prenehanje funkcije in se dogovoril, da bo Dars vodil do 15. avgusta 2026.
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