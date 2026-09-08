Hišne preiskave pri Andreju Ribiču?

Po poročanju Večera preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opravljajo hiše preiskave s področja gospodarskega kriminala, natančneje korupcije. Po naših informacijah naj bi bil med preiskovanci tudi nekdanji predsednik Darsove uprave Andrej Ribič.

Ribiča smo poskušali priklicati za izjavo, a ne dviguje telefona. Kot smo izvedeli, preiskave ni niti na Darsu niti na sedežu Gibanja Svoboda.

Ribič je namreč tesno povezan z največjo parlamentarno stranko. Bil je vodja njenega volilnega štaba na parlamentarnih volitvah leta 2022. Po zmagi stranke na volitvah je bil imenovan v nadzorni svet Elesa. Kasneje je postal član uprave Darsa, oktobra 2024 pa predsednik uprave Darsa.

Novinarska vprašanja smo poslali tudi na Policijo, odgovore še čakamo.