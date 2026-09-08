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Slovenija

Hišne preiskave pri Andreju Ribiču?

Ljubljana, 08. 09. 2026 09.17 pred 9 minutami 2 min branja 10

Avtor:
N.M. D.L.
Andrej Ribič, predsednik uprave DARS

Na območju Ljubljane potekajo hišne preiskave. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi se preiskovalci oglasili pri nekdanjem prvem možu Darsa Andreju Ribiču.

Po poročanju Večera preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opravljajo hiše preiskave s področja gospodarskega kriminala, natančneje korupcije. Po naših informacijah naj bi bil med preiskovanci tudi nekdanji predsednik Darsove uprave Andrej Ribič.

Ribiča smo poskušali priklicati za izjavo, a ne dviguje telefona. Kot smo izvedeli, preiskave ni niti na Darsu niti na sedežu Gibanja Svoboda. 

Ribič je namreč tesno povezan z največjo parlamentarno stranko. Bil je vodja njenega volilnega štaba na parlamentarnih volitvah leta 2022. Po zmagi stranke na volitvah je bil imenovan v nadzorni svet Elesa. Kasneje je postal član uprave Darsa, oktobra 2024 pa predsednik uprave Darsa.

Novinarska vprašanja smo poslali tudi na Policijo, odgovore še čakamo. 

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Andrej Ribič je javnosti poznan predvsem kot nekdanji predsednik uprave Darsa (Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji). Na področju energetike in infrastrukture je deloval več desetletij, med drugim je približno deset let vodil Elektro Ljubljana.

V javnosti je Ribič znan predvsem po vodstvenem delu v energetiki in infrastrukturi ter sodelovanju pri upravljanju pomembnih infrastrukturnih sistemov. 

Novembra 2024 je prevzel mesto predsednika uprave Dars, kjer je njegov mandat zaznamovala vrsta političnih in poslovnih polemik, med drugim vprašanja o prometnih zastojih, upravljanju avtocest ter gradnji nove poslovne stavbe Dars. 

Po parlamentarnih volitvah leta 2026, ko je prišlo do menjave oblasti, je Ribič julija 2026 predlagal sporazumno prenehanje funkcije in se dogovoril, da bo Dars vodil do 15. avgusta 2026.

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KOMENTARJI10

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metaloh
08. 09. 2026 11.06
Sponzuraš Levičarjev ??
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0 0
london1982
08. 09. 2026 11.06
verjamem da g.Ribič ni kriv, in bo z veseljem odgovoril na vsa vprašanja. Kar pa ne velja za Stevkota
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+1
1 0
Yan191210
08. 09. 2026 11.02
Semizdi da se teorija dveh gospodov s Safarija, glede odgovornega urednika, potrjuje. Ta novica bi morala biti prva, največja na naslovnici, ne pa da je postavljena v kot in z naslovom, ki je vprašanje...
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-1
0 1
Andrej 007
08. 09. 2026 11.01
In vendar se premika...
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-1
0 1
SLObunkeljn
08. 09. 2026 11.04
Pri Mijiću pa nič ... zanimivo. To je ogovor na Sevanovićeve obsodbe ... Da ne bo pomote, se strinjam, da je treba Ribiča preiskat ... ampak ne tako prozorno
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0 0
Delavec_Slo
08. 09. 2026 11.00
A ti ki delajo hišne preiskave vidijo kaj ,a li vidijo samo kuverte, ki pridejo?
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+1
1 0
gasilec78
08. 09. 2026 10.58
Vračanje manevra, ker so se sprožile nove podrobnosti glede Stevanovičevih grehov. Pri ta pravem so začeli.
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+1
2 1
Vzorčen primer
08. 09. 2026 10.58
Je kat sranje ko ljudje izgubijo položaj ali pa prijatelji preko katerih so nekateri prišli do položaja ali pa so jim omogočali umazana dejanja. Sedaj pa panika. Pa ne samo na darsu marsi kje🤣🤣🤣
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+1
2 1
r h
08. 09. 2026 10.55
Ne, pa DARS je najbolj pošteno podjetje v Sloveniji in njegova zavarovalnica Triglav.
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+7
7 0
4krogci
08. 09. 2026 10.51
😂😂😂 odvracanje pozornosti pd Mijica,Stevota in kompanije 😂😂😂
Odgovori
-3
6 9
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