Hišne preiskave pri družini Janković, NPU preiskuje sum gospodarske kriminalitete

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada opravljajo hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane. Kot so pojasnili, zbirajo obvestila in iščejo dokaze zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Po naših neuradnih informacijah preiskujejo domnevno sporne posle Jankovićevih sinov – šlo naj bi za sume zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, pod drobnogledom pa naj bi bilo poslovanje z različnimi podjetij.

Kriminalisti naj bi tako danes zjutraj med drugim obiskali tudi oba sinova Zorana Jankovića – Jureta in Damijana. Na Generalni policijski upravi so nam potrdili, da preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes opravljajo hišne preiskave na območju Ljubljane. V preiskavah, ki se izvajajo v zasebnih in poslovnih prostorih, zbirajo obvestila in iščejo dokaze zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Preiskave so del dve leti trajajočega predkazenskega postopka, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, so še dodali.