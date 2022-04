Hišne preiskave pri velenjski notarki zaradi spornega posla za 400 tisoč evrov

Toda notarka teh okoliščin naj ne bi upoštevala. Zaradi domnevno nezakonitih poslov je brat na ljubljansko okrožno sodišče vložil tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe. Sodišče je njegovi sestri prepovedalo odsvojitev in obremenitev njegovega polovičnega solastniškega deleža na nepremičninah. Sodišče naj bi prav tako prepovedalo velenjski notarki, da vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. O tem naj bi notarko po neuradnih podatkih obvestila celo notarska zbornica. A osumljenki naj bi tudi to ignorirali in kljub prepovedi iz začasne odredbe na celjsko sodišče vložili predlog za vpis. Sodišče naj bi to zavrnilo in opozorilo, da notarka in podjetnica delujeta v nasprotju z začasno odredbo. Prav tako pa naj bi zapisali, da med listinami o pravnih poslih, ki bi morale biti priložene, ni bilo soglasja solastnika za prodajo nepremičnin.

Po mnenju celjskih kriminalistov je zaradi domnevno nezakonitih poslov nastala škoda solastniku nepremičnin v Tacnu, saj naj bi sestri sporočil, da želi uveljavljati predkupno pravico in da bo njegovo podjetje odkupilo njen delež na nepremičninah. Zato so neuradno kaznivih dejanj osumljeni tako notarka Frančiška Persea Cetin kot tudi ljubljanska podjetnica, pa tudi novi lastnik družbe, ki naj bi zanjo plačal dobrih 400.000 evrov. Cetinova preiskave ne komentira.

Notarka je pred leti že imela hišne preiskave in bila osumljena kaznivih dejanj

Celjski kriminalisti so notarko v Velenju obiskali že leta 2014, ko je bila osumljena zlorabe uradnega položaja in goljufije. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi namreč v vlogi notarke delovala v nasprotju z Zakonom o notariatu in overila notarske zapise, ki niso predstavljali resničnega posla med strankami, s tem pa naj bi različnim osumljencem omogočila, da so pridobili protipravno premoženjsko korist v višini več kot 600.000 evrov. Za isti znesek naj bi bilo posledično oškodovanih več ljudi.

Po mnenju kriminalistov je šlo za zlorabo prava neveščih ljudi, ki so bili v stiski in slabem finančnem stanju ter so popolnoma zaupali notarki. Oškodovanci naj bi pri notarki podpisovali pogodbe, s katerimi so svoje nepremičnine prodali, namesto da bi jih zastavili za znesek kredita, ki so ga najemali od fizičnih oseb. Niso podpisovali posojilnih pogodb, ampak prodajne pogodbe, čeprav naj bi kreditodajalci zahtevali zastavo nepremičnine. Preiskovalci so notarki očitali, da je oškodovance spravila v zmoto.