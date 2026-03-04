Naslovnica
Slovenija

Hišne preiskave pri Vežnaverju, Draganoviću in bratu odvetnice

04. 03. 2026 08.42

Avtor:
M.P.
Dars

Po naših informacijah so kriminalisti v torek zaradi afere Dars izvedli hišne preiskave pri koprskem poslovnežu Sebastjanu Vežnaverju, avtovlekarju Enesu Draganoviću in bratu odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Policija sicer imen oseb, pri katerih so izvedli preiskave, ne razkriva, so pa potrdili, da so zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj izvedli pet hišnih preiskav.

Nacionalni preiskovalni urad je zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v torek v Ljubljani izvedel pet hišnih preiskav - pri dveh pravnih in treh fizičnih osebah.

Po naših informacijah so preiskave izvedli zaradi afere Dars, in sicer pri koprskem poslovnežu Sebastjanu Vežnaverju, avtovlekarju Enesu Draganoviću in bratu odvetnice Nine Zidar Klemenčič.

Sebastjan Vežnaver
Sebastjan Vežnaver
FOTO: POP TV

"Iz do zdaj zbranih dokazov izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta prvoosumljena oseba iz gospodarske družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije in drugoosumljena oseba, ki je sodelovala s to družbo, storili kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril s tem, da sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti od sredine februarja 2021 do sredine julija 2022 sprejeli nedovoljeno nagrado kot protiuslugo zaradi ohranitve in pridobitve posla zasebni gospodarski družbi na način, da sta usmerjali odločitve zaposlenih v gospodarski družbi v stoodstotni državni lasti," so sporočili s policije.

S tem sta po njihovih navedbah osebi zagotovili nadaljevanje poslovanja zasebne gospodarske družbe z gospodarsko družbo v stoodstotni državni lasti.

Kot dodajajo, iz doslej zbranih dokazov izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta tretja in četrta osumljena oseba storili kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril s tem, da sta prvi in drugi osumljeni osebi pri opravljanju gospodarske dejavnosti v enakem časovnem obdobju dali nedovoljeno nagrado kot protiuslugo zaradi ohranitve in pridobitve posla. "Prvoosumljeni osebi sta dali gotovino, drugoosumljeni osebi pa preko povezane gospodarske družbe tovorno vozilo," so sporočili.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Preberi še Boji za posle na Darsu: skrivni sestanki na posestvu pričevalca?

Spomnimo, lani smo razkrili zakulisje bojev za posle z avtovlekami na družbi za avtoceste Dars. Ta je avtovleki Žonta prekinil pogodbo, s čimer naj bi v družbi favorizirali največjega slovenskega avtovlekarja Enesa Draganovića.

Posnetki, ki smo jih takrat pridobili, kažejo, da naj bi imela odvetnica Nina Zidar Klemenčič vpliv na Darsu preko nekdanjega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka, na posestvu Luke Založnika pa naj bi se sodeč po posnetkih dobivali tudi predsednik NSi ter glavni tajnik stranke. Nova Slovenija je sicer po takratni oddaji v sporočilu za javnost zapisala, da je Založnik na posnetku izrekel vrsto laži in podtikanj na račun predstavnikov NSi.

