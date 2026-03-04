Hišne preiskave pri Vežnaverju, Draganoviću in bratu odvetnice

Nacionalni preiskovalni urad je zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v torek v Ljubljani izvedel pet hišnih preiskav - pri dveh pravnih in treh fizičnih osebah. Po naših informacijah so preiskave izvedli zaradi afere Dars, in sicer pri koprskem poslovnežu Sebastjanu Vežnaverju, avtovlekarju Enesu Draganoviću in bratu odvetnice Nine Zidar Klemenčič.

Sebastjan Vežnaver FOTO: POP TV

"Iz do zdaj zbranih dokazov izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta prvoosumljena oseba iz gospodarske družbe v stoodstotni lasti Republike Slovenije in drugoosumljena oseba, ki je sodelovala s to družbo, storili kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril s tem, da sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti od sredine februarja 2021 do sredine julija 2022 sprejeli nedovoljeno nagrado kot protiuslugo zaradi ohranitve in pridobitve posla zasebni gospodarski družbi na način, da sta usmerjali odločitve zaposlenih v gospodarski družbi v stoodstotni državni lasti," so sporočili s policije. S tem sta po njihovih navedbah osebi zagotovili nadaljevanje poslovanja zasebne gospodarske družbe z gospodarsko družbo v stoodstotni državni lasti. Kot dodajajo, iz doslej zbranih dokazov izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta tretja in četrta osumljena oseba storili kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril s tem, da sta prvi in drugi osumljeni osebi pri opravljanju gospodarske dejavnosti v enakem časovnem obdobju dali nedovoljeno nagrado kot protiuslugo zaradi ohranitve in pridobitve posla. "Prvoosumljeni osebi sta dali gotovino, drugoosumljeni osebi pa preko povezane gospodarske družbe tovorno vozilo," so sporočili. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.