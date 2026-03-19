Hišne preiskave v Mariboru: med osumljenimi naj bi bil Arsenovič

Kot poroča naša ekipa iz Maribora, so sedež mariborske občine danes obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da potekajo preiskave.

"Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je pričel v letu 2025, danes ob pomoči kriminalistov iz Sektorjev kriminalistične policije Policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije," so nam odgovorili.

Dodali so še, da predkazenski postopek usmerja pristojno specializirano državno tožilstvo. Ker aktivnosti na terenu še potekajo, bodo več informacij posredovali tekom dneva.

Da so jih danes dopoldne obiskali preiskovalci NPU, so potrdili tudi na Mestni občini Maribor. Več informacij za zdaj ne razkrivajo.