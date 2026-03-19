Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Zgodba se razvija

Hišne preiskave v Mariboru: med osumljenimi naj bi bil Arsenovič

Maribor, 19. 03. 2026 09.56 pred 15 minutami 1 min branja 47

Avtor:
M.S.
Hišne preiskave na občini

Na sedežu mariborske občine potekajo hišne preiskave, ki jih izvaja Nacionalni preiskovalni urad. Po neuradnih podatkih naj bi bil med osumljenimi tudi mariborski župan Saša Arsenovič.

Kot poroča naša ekipa iz Maribora, so sedež mariborske občine danes obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada. 

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da potekajo preiskave. 

"Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je pričel v letu 2025, danes ob pomoči kriminalistov iz Sektorjev kriminalistične policije Policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije," so nam odgovorili. 

Dodali so še, da predkazenski postopek usmerja pristojno specializirano državno tožilstvo. Ker aktivnosti na terenu še potekajo, bodo več informacij posredovali tekom dneva. 

Da so jih danes dopoldne obiskali preiskovalci NPU, so potrdili tudi na Mestni občini Maribor. Več informacij za zdaj ne razkrivajo. 

Na avtomobilih NPU se je znašlo obvestilo mestnega redarstva o nepravilnem parkiranju.
Na avtomobilih NPU se je znašlo obvestilo mestnega redarstva o nepravilnem parkiranju.
FOTO: 24UR

Neuradno naj bi bil med osumljenimi tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Po poročanju Večera naj bi bil osumljen zlorabe položaja. Šlo naj bi za sporna ravnanja pri prodaji enega od zemljišč v Mariboru. 

maribor občina hišne preiskave saša arsenović

Ruski tanker s 730.000 sodov nafte pluje proti Kubi

Janša potrdil sestanek, a datuma se ne spomni

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rob3rt
19. 03. 2026 10.26
Zdaj 2 dni pred volitvami bodo rešili vse tisto, za kaj prej 4 leta niso imeli časa...
Odgovori
0 0
KatiFafi
19. 03. 2026 10.26
To je mala žrtev za Gibanje Svoboda, čakamo da nam Golob vrže Jankovića (kraljico) pod vlak, da se poskuša obdržat na stolčku, ampak ne bo šlo, korupcija je povsod okrog Gibanja Korupcija.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
19. 03. 2026 10.24
če so dokazi naj jih procesirajo-vse po vrsti" na hr zapirajo pv, ministre, odvetnike, direktorje,pojetnike,zdravnike.....pa naj bi tam bili še bolj zavoženi v korupciji kot r slo!
Odgovori
0 0
iziizi
19. 03. 2026 10.23
Iz dimnikov v ljubljani v mesti palači se nekaj kadi al so to drva alidukumenti nevem
Odgovori
+2
2 0
losser
19. 03. 2026 10.22
mi smo očitno najbolj gnila država fuj
Odgovori
+3
3 0
Magadaskar
19. 03. 2026 10.22
Ja če ga preiskuje NPU lahko domnevam da je desni, ker levaki imajo očitno imuniteto pri njih.
Odgovori
+0
1 1
Ursooo
19. 03. 2026 10.24
Za levake poskrbijo kar ex-mosad likvidatorji. Bolj desnodemokratično.
Odgovori
+1
1 0
losser
19. 03. 2026 10.22
pa to lahko vse župane zaprete
Odgovori
+1
1 0
velikiblek
19. 03. 2026 10.22
Dokler Jankovića ne zaprejo, je to vse predstava za javnost.
Odgovori
+4
5 1
Lark
19. 03. 2026 10.21
Dobro, to je Maribor, kjer je še vrabec v parku skorumpiran... Se pa sprašujem, kdaj se bo kdo oglasil pri Župankoviću?
Odgovori
+7
7 0
2mt8
19. 03. 2026 10.21
Arsenović... gibanje svoboda.
Odgovori
+6
6 0
kle21
19. 03. 2026 10.21
še ena kraljica..
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
19. 03. 2026 10.25
on je princesa....kdo je pa CESAR v r slo?
Odgovori
0 0
iziizi
19. 03. 2026 10.20
Kaj je arsenovič tudi med prisluhi vauuuu pa to nemoreš verjet kaj se dogaja v tej državi vsi tekmujejo kdo bolj krade
Odgovori
+4
4 0
VladaPada
19. 03. 2026 10.19
SD pa samo afere na afero lopovšcine korupcija.... 🤣 pred volitvami 2022 je bilo veliko opozoril kaj lahko dobite s to stranko in Fajonovo pa vsi slepi in gluhi. Evropska sredstva so zelo mamljiva.
Odgovori
+4
4 0
Ursooo
19. 03. 2026 10.25
Glanzkopf bo tožno plesal na Dan ljubezni po volitvah. Garantiram.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
19. 03. 2026 10.19
Če bomo v nedeljo prav volili, bodo preiskovalci obiskali tudi kraljico.
Odgovori
+8
9 1
proofreader
19. 03. 2026 10.18
Musarjeva mora Izraelcem podeliti jabolko navdiha za zasluge pri preiskovanju korupcije v Sloveniji.
Odgovori
+5
7 2
Blue Dream
19. 03. 2026 10.16
Upam da ne gre za žrtvovanje Arsenoviča
Odgovori
+1
3 2
JApajaDAja
19. 03. 2026 10.16
npu naj malo pobrska tudi po domovih, objektih katerih lastnik je.....
Odgovori
+9
9 0
zaba67
19. 03. 2026 10.16
ko bo nekaj najbolj koruptivnih županov, uradnikov, in sodelavcev na Dobu ali v Dobrunjah bo stanje v Sloveniji končno malo bolj pošteno...pa seveda vseh tistih, ki nosijo naokoli "modre kuverte"
Odgovori
+7
7 0
proofreader
19. 03. 2026 10.15
Mislim da so malo zgrešili in bi moral biti en drug župan. Je pa tudi tako v redu.
Odgovori
+13
13 0
ZMERNI DESNIČAR
19. 03. 2026 10.15
Le zakaj je Ljubljanska Kraljica na strani svobode, ker ve, da so si v tem mandatu nabrali toliko masla na glavo, da če bodo začeli razbijat to mafijsko družbo bodo šli dol s svobodo in Holobu vred!!!!!
Odgovori
+13
14 1
JApajaDAja
19. 03. 2026 10.18
"lj kraljica" je pomagala ustoličiti aleksandra velikega singapurskega...sta frenda še iz lds, sp, sab...tu so vzklile te korenine ..
Odgovori
+2
2 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573