Slovenija

Hišne preiskave v romskem naselju: tožilstvo zavrača očitke o zavlačevanju

Novo mesto, 10. 11. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 15 minutami

STA , D.L.
Informacije v javnosti, da je državno tožilstvo po streljanju v naselju Žabjak-Brezje pozno vložilo predlog za hišno preiskavo, ne držijo, so v sporočilu zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu. Poudarili so, da tožilstvo v postopkih ne zavlačuje in je tudi v konkretnem primeru delovalo nemudoma.

Hišne preiskave v Žabjaku
Hišne preiskave v Žabjaku FOTO: PU Novo mesto

Policija je 28. oktobra po protestu na novomeškem Glavnem trgu ob izredni seji mestnega sveta prejela več klicev občanov iz okolice romskega naselja Žabjak-Brezje, da se v naselju strelja. Po prihodu v naselje so policisti našli tulce različnih kalibrov. Teden dni zatem so sledile hišne preiskave, v katerih so policisti zasegli več kosov nelegalnega orožja in nabojev ter identificirali štiri osumljence.

Preberi še V Žabjaku po streljanju še pretep: policija ima štiri osumljence, eden je mladoleten

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu, se Policija po streljanju 28. oktobra ni odločila za podajo pobude za izdajo odredbe za osebno in hišno preiskavo še istega dne, temveč je Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu pobudo Policije prejelo šele dva dni po dogodku, torej 30. oktobra.

Že v pobudi je Policija kot datum za izvedbo osebne in hišne preiskave navedla 4. november, čemur je dežurna tožilka z Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu sledila. Še isti dan, torej dne 30. oktobra, je bil predlog za izdajo odredbe za osebno in hišno preiskavo poslan preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu.

Nato so 3. novembra na tožilstvu od Policije prejeli še dopolnitev pobude, ki jo je tožilka pod nujno še tega dne poslala na sodišče. Sodišče je predlogu sledilo in še isti dan izdalo odredbo za osebno in hišno preiskavo. Hišna preiskava pa je bila opravljena tako, kot je Policija načrtovala, 4. novembra, so dogajanje povzeli na Vrhovnem državnem tožilstvu.

Ob tem so še poudarili, da je na operativnih tožilstvih 24 ur na dan vse dni v letu organizirana dežurna služba, v kateri se vse nujne zadeve in pobude Policije obravnavajo hitro. Tožilstvo v postopkih ne zavlačuje in je tudi v konkretnem primeru delovalo nemudoma, so dodali. 

Policija zadevo že pojasnila

Zakaj je od streljanja do hišnih preiskav minilo več dni, je sicer pretekli teden pojasnil tudi pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Novo mesto Matjaž Štern. Dejal je, da so policisti takoj, ko so dobili obvestilo o streljanju, šli v romsko naselje in izsledili dva osumljenca, 35-letno žensko in njenega 48-letnega partnerja. Z zbiranjem obvestil jim je nato uspelo identificirati še tretjega storilca, 38-letnika. 

Po vseh zbranih obvestilih so policisti na novomeško okrožno državno tožilstvo podali predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo. V času, ko so čakali na njeno odobritev, so 2. novembra prejeli klic občana iz Brezja, da ga je sovaščan skupaj s sinovoma poškodoval. Ugotovili so, da gre za 38-letnika, ki je bil že osumljen streljanja, zato so zanj in za njegovega mladoletnega sina odredili policijsko pridržanje, na tožilstvo pa so podali dopolnitev predloga za izdajo odredbe za hišno preiskavo. To je bilo po Šternovih navedbah tudi razlog, zakaj je od podaje predloga za odredbo in njeno izdajo minilo nekaj dni.

tožilstvo hišne preiskave romsko naselje romi žabjak brezje
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mptour
10. 11. 2025 12.45
Zanimivo bi bilo izvedeti, kdo vse ima korist od romske problematike.
ODGOVORI
0 0
stylo
10. 11. 2025 12.40
+2
Ta vlada je srot,sam govori pa nc nenaredi
ODGOVORI
2 0
