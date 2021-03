Hišne preiskave v Šentilju: v priporu ostaja le ena oseba

Kriminalisti in policisti PU Maribor so v sredo popoldan in zvečer s pomočjo kriminalistov drugih policijskih uprav in ob usklajevanju Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave na območju PU Maribor izvajali zaključne aktivnosti dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete. Preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, kjer so nam odgovorili, da podatkov o morebitnih predkazenskih postopkih, ki potekajo, ne dajejo.

Po naših neuradnih informacijah so preiskave v nočnem klubu Tropicana potekale zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe prostitucije.

Na novinarski konferenci, ki bo v ponedeljek ob 12. uri, bodo policisti predstavili dodatne ugotovitve.